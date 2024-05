Pour prévenir le clash Kemites-musulmans : Le procureur anti-cybercriminalité sonne la fin de la récréation

Alors qu’un clash kemites – musulmans planait dans l’air, le Procureur du Pôle national de Lutte contre la Cybercriminalité a décidé de sonner la fin de la recréation, la semaine dernière.

Après que le ministre des cultes, Dr Mahamadou Koné, a mis à profit une rencontre au Centre islamique pour calmer les ardeurs en appelant les protagonistes à la retenue, le Procureur Adama Coulibaly a décidé pour sa part d’ouvrir une enquête pour appréhender les auteurs des actes de dénigrement et de profanation des symboles de la religion musulmane ainsi que des propos et déclarations d’incitation publique à la violence et au crime. Inadmissibles et contraires aux lois de la République, a relevé par son service sur cyberespace. En attendant l’identification et la localisation sur le territoire national des éventuels auteurs, le procureur Coulibaly a qualifié les «agissements» de blâmables à tous égards et les jugent par conséquent susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale pour la poursuite desquelles une enquête est déjà ouverte conformément aux dispositions du Code pénal et de la Loi sur la Cybercriminalité qu’il compte appliquer dans toute sa rigueur.

Le communiqué mentionne par ailleurs que la violence et le caractère odieux des propos et autres actes posés ne laissent aucun doute sur l’intention malveillante de leurs auteurs et de leur objectifs poursuivis : provoquer des troubles à l’ordre public sur fond de confrontations à connotation religieuse.

Tout en rappelant qu’aucun agissement infractionnel ne sera toléré, le Procureur en a profité pour inviter les uns et les autres à la retenue et exhorter l’ensemble de la population à œuvrer pour le triomphe des valeurs de tolérance, de vivre-ensemble et de respect mutuel caractéristiques de la société malienne.

Amidou Keita

