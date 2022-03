Le vice-président Baccary Diambou de l’Association pour le Développement du cercle de Yelimané/Dagakané), a été incarcéré dans une affaire d’esclavage depuis le 24 février à Kayes. Ses soutiens ont dénoncé cette arrestation et demandent sa libération.

Les membres de l’Association Dagakané ont organisé un grand meeting il y a quelques jours, pour demander la libération de leur leader Baccary Diambou. Il serait impliqué dans une affaire d’esclavagisme selon la déclaration de l’Association. Ils s’inscrivent en faux sur les accusations et demandent la libération de leur vice-président.

Selon les membres de Dagakané, c’est à travers des médias et une presse écrite, qu’ils ont appris l’arrestation de leur leader et les raisons de son implication. Ils ont précisé que l’Association Dagakané condamne tout esclavagisme et ne se mêle jamais de ces histoires. Leur leader selon eux, serait victime d’une « manipulation et un complot ».

A savoir que l’esclavagisme est un fléau qui sévit dans la région de Kayes et le gouvernement malien à travers les parquets de la région a décidé d’y mettre un terme. Il y a juste quelques jours, le procureur de la République près le tribunal de Kayes, a reçu de son ministre de tutelle, de bonnes appréciations. L’Association soutient être contre la pratique et la condamne.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :