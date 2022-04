Le Gouverneur de la région de Kidal, le Colonel Fodé Sissoko, a lancé le Projet «Vestibule de Veille des Femmes pour une Transition et des Elections Inclusives au Mali » (VVFF) dans la région de Kidal, le 30 mars 2022. Il ressort de la cérémonie de lancement que le projet VVFF est un formidable levier pour accompagner l’autonomisation sociale, économique et politique des femmes, particulièrement dans les zones affectées par les crises et conflits.

Dans ses mots de bienvenue, la Directrice de ACE-Conseil Mali, Mme Coumba Traoré, a indiqué que le projet VVFF est financé par la MINUSMA, le Canada et la Norvège et mis en œuvre par l’Association Malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme et ACE Conseil Mali. Dans cette 1ère phase, dit-elle, les vestibules sont déployés dans le district de Bamako et dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Gao et Kidal. A ses dires, le projet VVFF ambitionne de promouvoir et de consolider la participation politique des femmes, comme actrices de la vie démocratique, du développement territorial et du processus de refondation au Mali, en participant pleinement aux processus électoraux de la Transition à travers la promotion de l’application effective de la Loi 052 de la formation des femmes au leadership politique et de l’engagement citoyen.« Le projet VVFF est un formidable levier pour accompagner l’autonomisation sociale, économique et politique des femmes, particulièrement dans les zones affectées par les crises et conflits », a déclaré Mme Coumba Traoré.

Quant au Représentant de la MINUSMA de la Région de Kidal, El Hadji Diene, il a fait savoir que malgré les efforts, les femmes restent sous-représentées dans les mécanismes officiels de mise en œuvre de l’Accord de Paix et de la transition. Selon lui, elles vivent les conséquences de la violence et de l’insécurité quotidiennement. Il est donc temps de bien les écouter pour mieux les inclure véritablement dans le processus de paix et électoraux. Il a signalé que le projet cible environ 1500 femmes et jeunes filles leaders, politiques, responsables électoraux, candidates et potentielles candidates sont concernées.

Pour la MINUSMA, dit-il, il est impérieux d’améliorer l’inclusion et d’éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes. « L’action collective de promotion des droits des femmes, le leadership et la participation des femmes, y compris des jeunes filles, sont essentiels en cette période du processus de transition. Je voudrais réaffirmer le soutien de la MINUSMA à la promotion de la participation des femmes aux processus politiques et de paix au Mali », a-t-il dit. Pour sa part, le Gouverneur de la région de Kidal, le Colonel Fodé Sissoko, espère que le Vestibule de Veille apporte la force nécessaire aux femmes pour faire face aux contraintes régionales, aux développements des activités économiques et génératrices de revenus afin que la Région prenne un élan de croissance.

Pour lui, le programme de Vestibule a pour finalité d’amener les femmes à plus de participation à la gestion des Affaires Publiques à travers l’implication dans les processus d’élections et dans la gestion du Territoire. «J’invite le Président, l’Autorité Intérimaire, le Maire, le Coordinateur des chefs de quartier, les chefs de Fraction et les femmes de Kidal à mettre tout en œuvre pour aider à la réalisation des activités du vestibule. De cette façon, la Région pourra attirer d’autres projets qui soutiendront les efforts que vous faites tous les jours pour la population. Je voudrais remercier vivement les Organisations féminines et l’ensemble des femmes et jeunes filles de Kidal qui s’impliquent dans l’animation du Vestibule, notamment la participation de Madame Fama Walet, point focal du projet, mais surtout partie prenante très active dans la mobilisation des acteurs de Kidal », a conclu le gouverneur de Kidal.

A.Sogodogo

