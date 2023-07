La Caisse Malienne de Sécurité Sociale a accueilli à son tour le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, dans le cadre de ses prises de contact avec les structures de son département.

Souhaitant la bienvenue au nouveau chef du département, le Directeur général de la Cmss, Ichaka Koné, lui a adressé, au nom du personnel, les félicitations pour les nouvelles fonctions à elle confiées par les plus hautes autorités, ainsi que les vœux de succès.

Il a ensuite procédé à une présentation de la Cmss : son fonctionnement, ses réalisations, ses difficultés et ses perspectives d’amélioration tant au niveau du siège que des bureaux régionaux et des agences locales. Il a conclu en remerciant le nouveau chef du département pour avoir honoré la Caisse Malienne de Sécurité Sociale à travers cette visite.

Colonel Assa Badiallo Touré a déclaré être venue s’enquérir des conditions de travail à la Cmss, partager sa vision des nombreux défis auxquels la sécurité sociale fait face et donner quelques orientations préliminaires à la Direction générale.

Le ministre de la Santé et du Développement social a exhorté les uns et les autres à la bonne gouvernance, au travail bien fait, à la loyauté et à cultiver la paix et l’entraide afin de faire de cette structure de protection sociale, un service public encore plus performant.

Elle a rassuré le personnel qu’elle inscrit son action dans la continuité du service en renforçant les acquis et en insufflant une dynamique nouvelle. Le Ministre a, enfin, remercié le Directeur général de la Cmss, l’équipe de Direction et le personnel pour la chaleur de l’accueil qui lui a été réservé.

Fatoumata Mah Thiam Koné, Ccom-Rp/Cmss

Commentaires via Facebook :