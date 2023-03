Lancement du PROLAC-GFP: Plus de 655 millions débloqués pour le projet.

Ils étaient des acteurs évoluant dans les structures étatiques et non étatiques, des enseignant-chercheurs, des jeunes doctorants, des organisations internationales au Mali y compris celles de la société civile, à prendre part au lancement du projet de lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances publiques, ( PROLAC-GFP).

La cérémonie, tenue le 15 mars 2023 au grand Hôtel a marqué la présence du représentant résident de la FES au Mali, Christian Klartt, le président du Centre d’études et de réflexion, Sékou Diarra, l’ambassadeur de l’UE Mali, Bart Ouvry, le Coordinateur du PROLAC-GFP, Gaoussou Dagnoko et de plusieurs invités.

En effet, l’objectif général du projet de lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances publiques, est de contribuer à enrichir et améliorer les mécanismes de gestion participative et vertueuse des finances publiques et de lutte contre la corruption, ainsi que leur contrôle. Par ailleurs, les responsables dudit projet entendent organiser dans les prochains jours, une série de 50 séminaires de formation pour renforcer les capacités des 1500 étudiants, élèves-fonctionnaires et membres de la société civile dans le but de renforcer leurs compétences dans l’appropriation du module d’enseignement dans la lutte contre la corruption. Selon eux, il faut amplifier la prise de conscience dans la société et auprès des décideurs politiques dans une approche plus dynamique et inclusive ajoutant qu’il est “temps de changer de paradigmes dans la lutte contre la corruption et la bonne gestion des finances publiques”. Et les intervenants, de plaider pour l’amélioration du mécanisme de gestion et de faire de la promotion de la transparence impliquant les autres couches de la société afin d’éradiquer le phénomène avant d’inviter toutes les sensibilités du pays, à un changement de comportement. Rappelons que le PROLAC-GFP s’étendra sur 36 mois et est appuyé financièrement par l’Union européenne et constituerait une opportunité devant contribuer à la fois, à réduire les impacts de la corruption sur la société civile, source de son sous-développement, mais également d’établir une forte jonction entre la corruption et la bonne gestion des finances publiques.

Yacouba COULIBALY

