Laylatul qadr « la nuit du destin », est célébrée dans la nuit du 26 au 27 du mois de Ramadan. C’est la célébration de la révélation du Saint Coran à notre prophète Mouhammad (PSL) dans la grotte de Hira par l’ange Gabriel (Djibril). Elle est liée à la descente de la science sur l’imam. Cette nuit est considérée comme bénie par les musulmans. Elle est l’occasion pour ces derniers de faire des invocations, des prières, réciter le Coran et demander le pardon nécessaire pour les péchés commis. Il s’agit pour les musulmans de la nuit la plus sainte de l’année, qui vaut mieux que mille mois et qui prend fin à la première prière du jour, vers cinq heures du matin (Alfajr).

Selon l’imam Madou Fofana de la mosquée de Bagadadji, laylatul qadr a été révélée dans la nuit du destin. ‘’ En vérité, nous l’avons révélée dans la nuit du destin. C’est une nuit de paix jusqu’au levé du jour ‘’(sourate 97). A ses dires, c’est une nuit bénie, une nuit de grande ferveur religieuse que les musulmans pieux passent à la mosquée en lisant les sourates religieuses. « Les musulmans pieux veilleront dans les mosquées. La recherche de la nuit sainte oblige. Tous les fidèles musulmans veulent que le créateur, le tout puissant, le tout miséricordieux, celui qui décide de tout, celui qui arrête tout à tout moment, accepte les prières et pardonne les péchés », déclare Madou Fofana. Il ajoutera que la nuit du destin a une valeur inestimable. En effet, dit-il, il est écrit dans le saint Coran : « durant celle-ci , descendent les anges pour dire amine à nos dou’as ( bénédictions) de laylatul qadr ». Il se peut même, dit-il, que vous changiez votre destin annuel ou quotidien par les invocations, ainsi que l’esprit. « Elle est paix et salut jusqu’à la veille de l’aube. Laylatul qadr signifie un instant très important qui invite tous les croyants à une importante analyse car c’est au cours de cette nuit que le coran a été révélé au prophète Mohammed par l’ange Gabriel », a-t-il expliqué. La nuit du destin est donc le moment idéal pour prier et demander pardon à Allah pour tous les péchés commis. « Entre les prières, les fidèles peuvent effectuer une lecture méditée du coran et verser des dons. Parmi ces dons, il ya notamment la zakat al-filtr. Pendant la nuit de laylatul qadr, nous devons lire la sourate al qadr », précise l’ imam Madou Fofana

Comment prier pour la nuit du destin ?

L’imam Fofana prodigue la formule suivante : « Seigneur, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne –moi. Je demande pardon au seigneur et je me repens auprès de lui ».

Aichatou Thiam, Stagiaire

