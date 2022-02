La salle de conférence du département en charge de la Jeunesse et des Sports a servi de cadre le mercredi, 9 février dernier dans l’après midi à une rencontre directe entre le ministre Mossa Ag Attaher et les membres du Conseil National de la Jeunesse (CNJ). Cette rencontre intervient à un moment où le bureau exécutif national du CNJ connait un problème de mésentente.

A cette occasion, tous les membres du bureau exécutif du Conseil National de la Jeunesse, issu de la conférence extraordinaire de Bougouni, avec à sa tête, le président Habib Dakouo étaient face au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Mossa Ag Attaher. C’était pour lui présenter leurs excuses suite à la situation actuelle du CNJ mais aussi s’engager à répondre aux attentes des plus hautes autorités du Mali, c’est à dire montrer au monde entier une jeunesse malienne forte, combattante et unie.

Pour rappel, cela fait exactement 9 mois que la région de Bougouni avait abrité la conférence nationale extraordinaire du Conseil National des Jeunes. L’objectif principal de cette rencontre était l’unification de la Jeunesse malienne à travers la mise en place d’un comité exécutif national prenant en compte toutes les sensibilités de la Jeunesse malienne.

Au retour de cette conférence, ce bureau a connu des difficultés de fonctionnement dues à des incompréhensions entre membres du CNJ. Mais aujourd’hui, grâce à l’implication personnelle du ministre Mossa Ag Attaher et certaines personnes ressources comme Elhadj Mohamed Macki Bah, les jeunes du CNJ ont décidé d’enterrer la hâche de guerre.

Devant les hôtes du jour, le ministre Mossa Ag Attaher a rappelé aux jeunes que face à la situation actuelle du pays tout le monde est appelé au patriotisme. « La situation que le pays traverse ne donne aucun d’autre choix que de se donner la main pour accompagner les autorités de la transition ! On ne peut pas se faire la guerre entre nous pendant que le monde entier nous fait la guerre. On ne peut pas entretenir des mésententes internes au sein de la jeunesse malienne au moment ou la jeunesse d’autres pays nous observe», a souligné Mossa Ag Attaher.

Le premier jeune du Mali a ajouté que l’urgence est à l’unification de la Jeunesse malienne, pour accompagner cette transition. Avant d’inviter ses hôtes du jour à se mettre ensemble au travail pour avoir un CNJ digne de ce nom à la hauteur des ambitions de tout un chacun.

AMTouré

