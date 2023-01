Dans le cadre de la célébration du 14 janvier, Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué, a procédé vendredi dernier au lancement des activités commémoratives à l’école Mamadou Konaté au Quartier du fleuve.

C’est à 07h 45 mn que la cérémonie a débuté avec la montée des couleurs nationales suivie d’une leçon modèle consacrée à la souveraineté, au patriotisme au sursaut national le Drapeau, dispensée par M’Parré Traoré dans la classe de la 6è ‘’A’’ dudit établissement. Le cours a été l’occasion pour l’enseignant de faire réagir ses élèves sur la définition de la souveraineté, la patrie, le patriotisme, le Drapeau national. Mais également rappeler aux enfants les sanctions injustes de la Cedeao et de l’Uemoa contre le Mali le 9 janvier 2022.

À la fin du cours, le Garde des Sceaux s’est dit comblé voir assister à cet exercice qui entre dans le cadre la journée commémorative du 14 janvier 2022 où le peuple malien s’est levé comme un seul homme pour dénoncer les sanctions de la Cedeao et l’Uemoa infligées au Mali. Mais surtout pour manifester son soutien aux autorités de la Transition. En souvenir de cette manifestation patriotique, le président de la Transition a décidé que désormais le 14 janvier sera la Journée nationale de la souveraineté retrouvée et du Drapeau national, a-t-il précisé.

Selon le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, il était utile de venir tenir cette leçon modèle devant les enfants qui constituent l’avenir du pays. «Nous devons les former, leur inculquer ces valeurs de la République pour qu’ils puissent maintenir le flambeau et permettre au pays de se développer de façon harmonieuse», a déclaré Mahamadou Kassogué.

Le vendredi 13 janvier, le ministre de la Refondation de l’État, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga avait pris part, au Groupe scolaire de Sogoniko à la montée des couleurs et à l’animation des leçons modèles aux élèves. Accueilli par les autorités éducatives et municipales, c’est un ministre de la Refondation très comblé qui a ordonné la montée des couleurs suivie de l’intonation de l’Hymne national.

L’animation des leçons modèles sur la souveraineté, le patriotisme a été un moment émouvant dans l’enceinte de l’école où le ministre Maïga a suivi la leçon avec les élèves, pendant près de 45 minutes. Au nom des autorités de la Transition, Ibrahim Ikassa Maïga a salué et félicité le département en charge de l’Éducation, l’administration scolaire, le corps enseignant, les élèves et parents d’élèves du groupe scolaire de Sogoniko pour la détermination, l’engagement patriotique et le professionnalisme. En si peu de temps, chacun s’est mobilisé pour jouer son rôle.

Aboubacar TRAORE

