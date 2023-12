Lutte contre la malnutrition au Mali : L’adoption de bonnes pratiques recommandées

Des questions liées à la sécurité sanitaire, alimentaire voire nutritionnelle, des inquiétudes sur les conséquences néfastes dues de la consommation excessive des produits animaux et des produits transformés ont fait l’objet d’une conférence débat tenue le 22 décembre 2023, au siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’initiative est de l’Association malienne des anciens fonctionnaires des Nations-Unies ( AMAFINU) dont la présidence est assurée par Dr Bah Keita et la thématique portant sur : ” Préserver sa santé par une alimentation saine et nutritive “, a été présentée par Dr Aminatou Aya suivie d’échanges d’idées avec les participants. Cependant, en se référant sur le rapport mondial de 2023, l’état des lieux des malnutritions semble être préoccupant au Mali. Dans une étude rendue publique, il ressort que 22,3 % des enfants de moins de 5ans seraient atteints de malnutrition chronique en 2022; 6,8% des enfants de moins de 5ans sont quant à eux, atteints de malnutrition aiguë dans la même année. La même source ajoute aussi que 12, 4% des femmes de plus de 18 ans seraient atteintes d’obésité en 2016, contre 4, 6% chez les hommes de la même tranche âge. Aussi, l’OMS, prévient que si des bonnes pratiques ne seraient pas prises face à nos alimentations, que dici 2030 les maladies chroniques notamment, le diabète, l’hypertension, le cancer et les maladies auto-immunes) seraient les principales causes de morbidité en Afrique dont les jeunes y seraient majoritairement touchés par le fléau. Dans son exposé, Dr Aminatou Aya ajoutera que des aliments insalubres créent un cercle vicieux de maladies et de malnutritions touchant particulièrement les nourrissons, les jeunes enfants ainsi que des personnes âgées. Par ailleurs, la conférencière conseillera la population, à privilégier l’alimentation des produits végétaux qui contiendraient tout ce que le corps humain en a besoin, à pratiquer davantage des activités physiques, d’utiliser moins de sucre et de sel surtout d’éviter l’alcool pour le bien-être de notre santé. Rappelons que l’Association malienne des anciens fonctionnaires des Nations-Unies ( AMAFINU), créée en 1999 est apolitique et à but non lucratif dont l’un de ses objectifs est de soutenir et promouvoir les idéaux de paix du système des Etats-Unis à travers le monde.

Yacouba COULIBALY

