Le lundi 22 août 2022, Think Peace Sahel a organisé un atelier de restitution des mini rencontres dans les quartiers et villages, sur les contributions des jeunes filles et femmes, leaders locaux dans la prévention, la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme ainsi la transition au Mali. Cet atelier, qui a réuni environ six groupements de femmes, s’est tenu dans les locaux du ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes.

Le Mali traverse une crise multidimensionnelle depuis 2012. Les conséquences de l’insécurité causée par une situation politique et sécuritaire instable ont sérieusement affecté les femmes et les jeunes au sein des différentes communautés.

Ainsi, pour promouvoir la participation des femmes et des jeunes filles dans le processus de consolidation de paix, Think Peace Sahel a organisé des mini rencontres au niveau de l’ensemble des chefs-lieux de cercle et du district de Bamako. Les thématiques portaient sur les contributions des jeunes filles et femmes dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent, le terrorisme et la transition.

Selon le représentant du coordinateur de Think Peace, Abdoul Kola Bocoum, cette activité marque la consécration d’une année d’activité et d’acharnement de Think Peace et de ses partenaires de mise en œuvre qui ont eu à parcourir le Mali pour aborder le rôle important des femmes et des jeunes filles dans les actions de prévention et gestion des conflits, de l’extrémisme violent sans oublier leur rôle dans la période de transition.

Au total 196 mini rencontres ont été menées dans les 19 chefs-lieux de cercle des différentes régions du Mali. Les recommandations issues de ces activités en termes d’initiatives vont être mises en œuvre dans les zones respectives pour renforcer les acquis des actions menées avec les femmes au niveau des communautés respectives.

Bocoum ajoute aussi que les actions menées lors de ces mini rencontres ont permis d’identifier et de mobiliser les groupements informels de jeunes filles et femmes leaders locaux, d’organiser des discussions thématiques avec les femmes prêcheuses sur la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme. En plus, il y a la citoyenneté et la gouvernance locale avec les jeunes filles et les femmes leaders locaux, de proposer des recommandations sur des besoins prioritaires des jeunes filles et femmes dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :