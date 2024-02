Bamako était la semaine dernière la capitale des détenteurs de connaissances de savoirs occultes. Et pour cause, ces rois, reines, princes et princesses du continent s’étaient donnés rendez-vous dans notre pays, chargé d’histoire et de symboles, à l’initiative du Pr Mamadou Babou Niang. La rencontre s’est déroulée sous le thème : «Rôle et importance de la culture endogène dans la prévention des conflits en Afrique».

La cérémonie était présidée par le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. C’était en présence d’autres membres du gouvernement, notamment le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène, et son collègue de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et de l’Artisanat, Andogoly Guindo.

La rencontre se voulait un cadre de concertation et d’échanges sur une souffrance de brulante actualité, notamment la gestion des conflits dans les pays africains. Une opportunité pour les têtes couronnées de notre continent de mettre l’accent sur l’importance de la culture dans la prévention des conflits. Il s’agit particulièrement de rappeler le rôle que peuvent jouer ces détenteurs de connaissances ancestrales du continent. Ces personnalités qui occupent une place importante dans la hiérarchie sociale. D’où l’importance du thème qui garde toute sa valeur surtout pédagogique dans un contexte où certains pays sont embrasés par des crises politiques, socioéconomiques voire des guerres civiles.

Au nom des autorités de la Transition, le ministre d’État Abdoulaye Maïga a apprécié l’initiative et réitéré l’engagement de notre pays à accompagner l’initiative. Il a également exprimé la gratitude de notre pays aux participants pour cette marque de fraternité, d’amitié sincère et de solidarité. Et de déclarer ceci : « La culture à ceci de particulier, ce qu’elle repose les savoirs les plus féconds pour donner le souffle qui accroit la vitalité de l’humanité. Vous les dépositaires des pratiques et savoirs ancestraux, gardiens de valeurs sociétales supérieures, de vertus et de normes d’éthique».

Le porte-parole des rois d’Afrique a rappelé la nécessité pour les Africains de comprendre que nous avons des valeurs qui ont assez dormi. Pour lui, il est temps de se retrouver.

Pour le Pr Mamadou Babou Niang, les détenteurs de savoirs vont plancher sur l’Afrique afin de lui être utiles. «Nous sommes de ceux qui depuis des siècles perpétuent les liens entre deux mondes», at-il expliqué. Pour Angoly Guindo, les détenteurs de savoirs occultes donnent la bonne preuve de leur fervent attachement à la culture authentique de l’Afrique et à l’intégration des peuples par la culture.

Les participants ont salué le rôle de notre pays dans l’éveil des consciences des peuples africains à prendre leur destin en main. Ils ont également intronisé notre compatriote Babou Niang chef suprême du conseil. Quant au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, il a été élevé par les détenteurs de savoirs occultes au grade de chef suprême.

Mohamed TRAORE

