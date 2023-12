Mali. Indexé pour sa visite en Algérie, l’imam Mahmoud Dicko s’explique

Dans une vidéo de 13 minutes diffusée ce lundi 25 décembre à 15h (heure de Bamako) sur les réseaux sociaux, l’imam Mahmoud Dicko explique les deux raisons pour lesquelles le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, lui a adressé une invitation. Depuis Alger, la vidéo montre l’influent imam de Badalabougou sur un lit d’hôpital. L’auteur de la vidéo explique que l’imam a été libéré par ses médecins.

« On peut ne pas reconnaître le plat qui nous est destiné, mais jamais la parole », dit l’adage. Même si le communiqué du ministère des Affaires étrangères ne le nommait pas, l’imam Dicko a compris que la mention de « personnes hostiles à la transition » lui était destinée. Avec la même rhétorique, il répond à ses détracteurs. C’est bien à propos, dit-il, qu’ils ont parlé de « hostile à la transition » et non aux « autorités ». « La transition n’est pas éternelle », a-t-il fait remarquer dans sa vidéo. Selon l’imam Dicko, on lui prête des intentions. « On l’a même dit que j’ai rencontré les chefs de la rébellion ici à Alger. Dieu m’est témoin que cela n’a pas eu lieu. »

Dans la vidéo, l’imam Mahmoud Dicko explique les deux raisons de son invitation par le président algérien. D’abord, le président m’a parlé de la grande mosquée d’Alger, la « plus grande d’Afrique ». Le président a souhaité me donner une place dans cette mosquée qui est aussi un grand centre de conférence sur les questions de religion. Pour la seconde raison de mon invitation, le président Tebboune avait souhaité que les armes se taisent à jamais dans le nord du Mali, après la prise de Kidal. Il a donc invité toutes les parties qui peuvent jouer un rôle dans le dialogue. « Certains ont refusé quand ils ont su que je devais venir en Algérie », a expliqué l’imam Mahmoud Dicko.

Sans dire un nom, l’imam Mahmoud Dicko révèle que le président de la transition a refusé de lui accorder une audience. Rencontre au cours de laquelle il voulait présenter un trophée qui a lui a été décerné. « J’ai estimé que c’était un honneur pour tout le Mali », explique-t-il dans la vidéo. Aux dires de l’homme de Dieu, depuis le départ de M’Bah Daw et Moctar Ouane, il n’a eu aucun contact avec les autorités de la transition. « Des gens que je ne rencontre pas, je ne sais d’où peuvent venir les quiproquos », a-t-il affirmé. « Certains feront tout pour monter le pouvoir contre moi », a-t-il conclu.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

