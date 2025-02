Mali : l’Association Tamouzôk démarre ses activités en faveur de la paix et de la cohésion nationale

Le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre, ce samedi, au lancement officiel des activités de l’Association Tamouzôk, Alliance pour la Paix et la Concorde. L’événement s’est déroulé sous l’égide de son président, Alhamdou Ag Ilyène, ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, en présence du parrain de l’association, le Général de corps d’armée Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale.

Le lancement officiel des activités de l’Association Tamouzôk, Alliance pour la Paix et la Concorde, marque une étape importante dans l’engagement de ses membres pour un Mali réconcilié, uni et tourné vers un avenir de stabilité et de prospérité. Ce lancement, qui fait suite à la conférence de presse tenue le 2 février, vise à renforcer la visibilité de l’association, à créer une synergie d’actions avec les autres acteurs de la société civile, et à mobiliser les populations pour la construction d’un Mali uni et prospère.

L’association se donne pour mission de contribuer activement à la promotion de la paix, de la justice sociale, de la cohésion nationale et de la solidarité. Selon le président de la commission d’organisation de la cérémonie de lancement, Mossa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, le lancement officiel de Tamouzôk marque le début d’un processus dynamique et inclusif. Il s’agit de bâtir des passerelles entre les différentes communautés, d’instaurer un dialogue sincère et de promouvoir des initiatives locales en faveur de la stabilité et du développement.

Le plan d’action de l’association s’articule autour de 10 points. Il s’agit de : la promotion des valeurs de paix, de liberté et de démocratie ; la restauration de la paix et la réconciliation nationale ; l’appui à l’unité nationale et à la consolidation de la cohésion sociale ; la mobilisation et la sensibilisation autour des projets de l’État et de ses partenaires ; des actions humanitaires et de solidarité ; la diffusion d’un message de paix et de rassemblement auprès des communautés maliennes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; la contribution à la résolution des conflits ; des actions contre la propagande des ennemis de la paix ; l’appui à la dynamique actuelle et aux actions de l’État ; et l’appui au dialogue avec tous.

S’inscrivant dans les recommandations du dialogue inter-malien, l’association Tamouzôk s’engage à contribuer à leur mise en application, a rappelé son président, Alhamdou Ag Ilyène, ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration. Tout en rappelant que le gouvernement est ouvert au dialogue avec tous ceux qui respectent sa souveraineté, le choix de ses partenariats et la primauté des intérêts de notre peuple, le président de Tamouzôk a lancé un appel pressant à tous ceux qui ont pris les armes pour qu’ils reviennent s’inscrire dans la mise en œuvre des recommandations salutaires du Dialogue inter-malien.

Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale et parrain de l’événement, a salué l’initiative de Tamouzôk de se rassembler pour soutenir les actions du gouvernement en faveur de tous les Maliens. Il n’a pas manqué d’apporter le soutien de l’État à Tamouzôk afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs.

Abdrahamane SISSOKO / maliweb.net

