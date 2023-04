Mali : le bureau exécutif du CNJ lance les journées d’appropriation du projet de la nouvelle Constitution par les jeunes

Le Centre international de Conférences de Bamako a abrité, le samedi 29 avril, le lancement des journées d’appropriation du projet de la nouvelle Constitution par les jeunes. Organisée par le Conseil national des Jeunes du Mali (CNJ), la cérémonie d’ouverture était placée sous l’égide du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher.

Organisées par le Conseil national des Jeunes du Mali (CNJ), ces journées vont permettre aux jeunes maliens de s’approprier du contenu du projet de la nouvelle Constitution. C’est ce qu’a souligné le président du CNJ. « Il s’agit de parler du contenu du projet aux jeunes leaders afin que ceux-ci relaient l’information auprès des autres », a précisé Habib Dakouo.

Pour ce faire, 100 jeunes représentants les VI communes du district de Bamako seront imprégnés des innovations contenues dans le projet de la nouvelle Constitution. Ceux-ci, à leur tour, vont dans les semaines à venir sillonner les villes et campagnes du pays afin d’expliquer aux populations tous les contours de ce projet et la nécessité de le porter plus haut pour son adoption définitive lors du prochain référendum.

Se félicitant des innovations contenues dans le document, le président Dakouo a indiqué que « chaque malien doit s’approprier du contenu projet de la nouvelle et faire sa validation une affaire personnelle ». Il appelle pour cela à un oui massif lors du référendum. Le CNJ, pour sa part, va jouer toute sa partition, a promis le président Habib Dakouo

« Aujourd’hui, samedi 29 avril 2023, à travers cette journée, la jeunesse pose un acte éminemment citoyen », s’est félicité le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Construction citoyenne. Selon Mossa Ag Attaher, l’organisation de ces journées montre à suffisance, combien la jeunesse malienne, reste mobilisée en écho à l’appel du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition.

Le projet de la nouvelle Constitution améliore la gouvernance du pays

Par ces Journées d’appropriation du projet de la nouvelle Constitution, le CNJ contribue à réaliser un des engagements forts souscrits dans le Manifeste de la Jeunesse malienne de l’intérieur et de la diaspora, en écho à l’appel patriotique du Président de la Transition à la jeunesse, pour la réussite de la Transition, le 1er juin 2021. Il s’agit de : « Soutenir sans réserve les plus hautes autorités de notre pays dans la mise en œuvre des réformes politiques et administratives dont l’objectif est de redorer l’image du Mali et de lui redonner toute sa place dans le concert des nations ».

Selon le ministre Attaher, le projet de nouvelle Constitution pose déjà les balises pour une gestion saine et consensuelle du pays par toutes ses filles et tous ses fils. « Ces balises constituent un réel espoir pour une vie en harmonie de nos communautés et un tremplin d’un développement global et harmonieux de notre pays », a-t-il expliqué.

Il est à noter que la cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre déléguée auprès du Premier Ministre, chargée des Réformes Politiques et Institutionnelles. Fatoumata Dicko, dans son intervention, tout en justifiant la rédaction d’une nouvelle Constitution, a indiqué que le projet qui s’inspire du passé du Mali améliore la gouvernance du pays. « La charpente de l’Etat est structurée pour un meilleur équilibre entre les pouvoirs », a-t-elle argumenté.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :