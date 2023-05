A Bamako, les rideaux sont tombés sur la première édition du festival ‘’ Siriuré Finnu’’ consacré à la promotion de la culture Bwa et du vivre ensemble entre toutes les communautés du Mali. Pendant trois jours, au palais de la culture de Bamako, environ mille festivaliers ont été tenus en haleine au rythme de la musique et la danse de la Bwathum.

Cette première édition organisée autour du thème ‘’ du cousinage à plaisanterie’’ a été l’occasion indiquée pour les participants de débattre sur comment consolider le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Les communautés peule, Dogon, Bamanan et Mamara, voisins des Bwa ont été associés à ce festival qui se veut un tremplin pour souder les communautés déchirées par la crise. Les représentants de Tabital Pulaaku et de Ginna Dogon ont souligné dans leurs interventions les liens historiques que les deux communautés entretiennent avec les Bwa.

Des rapports sociaux empreints de cordialité, d’entente et de solidarité qui ont permis de s’associer pour résister contre les envahisseurs français vers la fin du siècle précédent. « Il faut qu’il y ait de la paix entre les trois communautés », lance le représentant de Ginna Dogon. Pour le promoteur du festival ‘’Siriuré Finnu’’, Jules Thera, le Mali dispose suffisamment de ressort pour consolider la paix et le vivre ensemble. En citant à titre d’exemple ‘’ le Cousinage à plaisanterie’’ que la société malienne a toujours comme outil inestimable pour surmonter toutes les difficultés ou tous les malaises sociaux. A l’en croire, la culture demeure également ce ciment pour tisser, recoudre les communautés qui se sont tournées le dos. « Ce festival est une contribution Bwathum à la paix et un espace de rencontre entre les différentes communautés du Mali », a souligné le promoteur dudit festival. Le choix du thème du cousinage à plaisanterie a été salué par le représentant du Ministre de la culture et de l’industrie artisanale, Abdoulaye Guindo, qui au nom du gouvernement malien a réitéré le soutien des autorités à toutes les manifestations culturelles concourant à la promotion du vivre ensemble et la paix.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :