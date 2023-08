La Direction Nationale de la jeunesse a pris une décision ordonnant la fermeture et la suspension de toutes les activités du Conseil national de la jeunesse. Le mandat du président actuel de cette faitière de la jeunesse malienne est terminé il y a plus d’un an. Le Directeur national de la jeunesse a décidé de mettre fin ‘’à la prolongation illégale’’ du bureau du comité exécutif du Conseil National de la jeunesse dirigé par Habib Dakouo. « La Direction nationale de la jeunesse décide de la fermeture du siège du CNJ du Mali et de la suspension de toutes les activités à compter du vendredi 18 août 2023 à 08h00 », peut on lire dans la décision signée par le directeur de la jeunesse, Ibrahima Boubacar Kalossi.

Lequel a invité les membres du bureau du comité exécutif du conseil national de la jeunesse à récupérer leurs affaires personnelles avant la pose des scellés. La Direction de la jeunesse justifie cette décision en évoquant les crises à répétition et des dysfonctionnements dans la collaboration entre elle et cette faitière de la jeunesse. Il faut rappeler que le mandat de l’actuel bureau du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse a pris fin en novembre 2022. A la veille de cette date, une décision consensuelle des conseils communaux et régionaux avait décidé de la prolongation du mandat de l’actuel bureau du comité exécutif du conseil national de la jeunesse jusqu’au prochain congrès.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

