Mali: les partisans de l’imam Dicko sursoient à la manifestation pacifique du vendredi prochain

La Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de I’Imam Mahmoud Dicko (CMAS), a annoncé dans la journée du mardi 10 octobre l’annulation de la marche pacifique qu’elle projetait d’organiser le vendredi prochain pour exiger le retour d’une transition civile. « La CMAS, à la suite des conseils avisés de son Parrain, a décidé de surseoir à la marche pacifique et républicaine du vendredi 13 octobre 2023 pour une Transition civile et de soutien à l’Armée républicaine. La CMAS tient à rassurer ses militants et sympathisants qu’elle reste fidèle à ses engagements notamment et prioritairement la mise en place d’une Transition civile qui sera sanctionnée par un retour å un ordre constitutionnel gage de démocratie et d’Etat de droit », a indiqué le communiqué signé par le coordinateur de CMAS, Youssouf Diawara. C’est à la demande de l’influent imam de Badalabougou que ces partisans ont décidé de renoncer à cette manifestation qui n’était pas du goût des autorités de la transition. La décision de surseoir à cette marche a été prise par le parrain de la CMAS avant de s’envoler pour l’Arabie Saoudite le lundi dernier, où il prendra part à l’Umura.

A la veille, l’imam Mahmoud Dicko avait reçu une mission de bons offices des autorités coutumières, religieuses, politiques et morales conduite par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Cherif Ousmane Madani Haïdara. Lors de cette entrevue, selon plusieurs sources concordantes, cette équipe de médiation avait sollicité l’implication de l’Imam Mahmoud Dicko pour surseoir à cette marche pacifique et républicaine prévue pour le vendredi l3 octobre 2023. « La CMAS prend acte des missions et approches de conciliation inspirées des valeurs séculaires qui ont toujours prévalu au Mali, approches auxquelles I’Imam Mahmoud Dicko prône dans les pays du Sahel à travers la création du Centre pour la Paix et la Cohésion sociale dans les pays du Sahel », a reconnu le communiqué des partisans de l’Imam. La demande de manifestation de la CMAS en faveur d’une transition civile était au cœur de tous les débats dans les médias et dans les salons feutrés. En représailles de cette sortie, le Collectif pour la Défense des Militaires avait également adressé une demande de manifestation au gouverneur du district de Bamako à la même date et sur le même itinéraire choisi par les partisans de l’imam Dicko.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

