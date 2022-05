Etant dans l’incapacité de tenir des élections municipales, le gouvernement de la transition a décidé une nouvelle prorogation du mandat des élus communaux. L’exécutif malien a signé un décret prolongeant à nouveau de six mois le mandat des élus municipaux. « Les mandats des conseils communaux du 20 novembre 2016 sont prorogés de six mois à compter du 21 novembre 2021, à l’exception de ceux dont l’annulation de l’élection est devenue définitive, sont prorogés de 6 mois à compter du 22 mai 2022 », peut-on lire dans le décret signé par le Président et le premier ministre de transition.

Lesquels chargent le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation et son homologue de l’économie et des finances à exécuter ce décret.

C’est la seconde fois que les conseils communaux bénéficient d’une prolongation de six mois de leurs mandats. La première a été décidée en décembre 2021, date à laquelle arrivait à terme leur mandat issu des élections municipales de novembre 2016. La prorogation des mandats des conseils communaux est motivée par l’incapacité du gouvernement de la transition à organiser

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

