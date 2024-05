Mali / question de droit, le mariage, le code des personnes, et de la famille explique : Le code des personnes et de la famille a examiné le mariage

Le mariage est une union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi.

Selon le nouveau Code, « la femme doit obéissance à son mari » et l’homme est consacré comme unique chef de famille « puissance paternelle ».

Comment se passe le mariage au Mali, La future mariée est entourée de sa plus proche famille et de ses amis proches, ainsi que de sa future belle famille. Ce jour-là, le futur marié envoie un sac de noix de colas à sa future belle famille. Ces noix de colas serviront de cadeaux pour les invités des fiançailles, accompagnées d’argent et de sucreries.

Quel est l’âge légal du mariage au Mali, L’âge légal du mariage est de 18 ans pour l’homme et de 16 ans pour la femme. Par ailleurs, dans certains cas, le mariage peut être autorisé à partir de 15 ans ;

L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans accomplis, ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le Ministre de la Justice pourra accorder, par décision non susceptible de recours, des dispenses d’âge pour motifs graves (art. 4).

Au Mali, près des 15 % des filles sont mariées avant d’avoir 15 ans et 71 % avant l’âge de 18 ans. La loi n’autorise cependant le mariage qu’à partir de l’âge de 15 ans mais, avec l’accord de leurs parents et d’un juge, les adolescents peuvent se marier avant cet âge, ce qui arrive fréquemment,

Quels sont les droits de la femme dans le mariage ?

Les conjoints ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Chacun doit contribuer aux charges du ménage (dépenses de logement, de nourriture, de vêtement, de santé, de loisirs…) en fonction de ses ressources et de son patrimoine art. 214 du code civil.

Quel est le but d’un mariage ?

Le mariage est ainsi un acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue appelée « famille » (ou foyer, feu, ménage) dont le but est de constituer un cadre de vie stable, commun aux parents et aux enfants pour leur éducation,

Quelles sont les conditions du mariage ?

Tout d’abord, il faut être majeur. …Ne pas être un parent du futur époux. Un lien de parenté ou d’alliance trop proche est une cause d’empêchement du mariage, un consentement libre et éclairé …,

Quels sont les avantages du mariage ?

L’un des atouts du mariage est que l’époux qui n’est pas couvert à titre personnel peut bénéficier de la qualité d’ayant-droit au titre de son conjoint et donc bénéficier de sa couverture sociale : assurance maladie; assurance maternité…

Quelles sont les conditions de validité d’un mariage ?

Consentement. Chacun de vous doit donner son consentement libre et éclairé consentement donné librement (ce qui exclut toute violence) et en connaissance de cause au mariage. Si le consentement n’est pas libre et éclairé, le mariage peut être annulé à la demande d’une des personnes suivantes, vous ou votre futur …

Mohamed SOGODOGO

Commentaires via Facebook :