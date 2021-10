Mali : Qui pour diriger les négociations avec les chefs djihadistes Iyad Ag Gahly et Amadou Kouffa ?

Au Mali, les autorités de la transition sont passées à la vitesse supérieure en mandatant le Haut Conseil islamique pour conduire les négociations avec les chefs terroristes. Mais, qui de l’imam Mahmoud Dicko et le Chérif Ousmane Madani Haïdara pour diriger cette délicate mission de bons offices ?

– maliweb.net– Au Mali, la lutte contre le terrorisme va connaître un nouveau paradigme. Sans faire une annonce officielle, les autorités de la transition ont donné quitus au Haut Conseil Islamique pour négocier avec les chefs terroristes. Cette décision résulte des conclusions de la conférence d’entente nationale et du dialogue national inclusif tenus respectivement lorsque l’ancien Président Ibrahim Boubacar Keïta était à la tête du pays. L’option de négocier avec les groupes armés terroristes bien qu’approuver par l’écrasante majorité des maliens a été classée dans les tiroirs par le régime d’IBK à cause de l’opposition de l’allié français. Aujourd’hui, Bamako en froid avec Paris a décidé de passer à la vitesse supérieure en décidant de mettre en œuvre cette recommandation.

Le gouvernement de la transition a confié cette lourde tâche au Haut conseil islamique pour engager les discussions entre l’État malien et les différents groupes djihadistes. Les négociations si l’on en croit certains proches au sein du Haut conseil islamique seront menées avec les chefs du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), à l’échelle nationale, Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) et tous les potentiels chefs djihadistes. Le ministre malien des Affaires religieuses et du Culte, Mamadou Koné, et plusieurs personnes contactées par les médias soutiennent que les négociations seront engagées avec tous les chefs terroristes. Le ministre Koné explique dans d’autre presse que c’est une demande populaire. « L’écrasante majorité de la population malienne l’a demandé avant même la transition », a –t-il dit.

Mais, une chose est décidée de négocier avec les groupes terroristes et une autre est de trouver le profil idéal pour conduire cette mission de bons offices. Les regards sont tournés vers le Haut conseil islamique qui devrait dans les prochains jours mettre en place un comité pour mener à bon port cette mission.

Certains analystes soutiennent que le Haut conseil Islamique va recourir aux services de l’imam Mahmoud Dicko pour ce travail. Les prémices d’une éventuelle collaboration entre l’influent imam Dicko et le HCI avaient été lancées il y a quelques mois lorsque les religieux maliens se sont réunis pour mettre en place un comité d’échange pour le retour de la paix. L’équipe du chérif Ousmane Madani Haïdara devrait composer avec l’imam Dicko à cause d’affinités qu’il entretient avec Iyad Ag Ghali et Amadou Kouffa. Le premier et l’imam Dicko se connaissent bien pour avoir été tous formés en Arabie Saoudite et viennent tous deux du nord. Tandis que le second, Amadou Kouffa, et l’ancien président du HCI parlent peulh et semblent se connaître. Autant de similarité et de rapprochement qui font que l’Imam Dicko est un interlocuteur idéal avec les chefs terroristes.

Outre l’imam Dicko et le Cherif Ousmane Madani Haïdara, beaucoup d’autres acteurs devront jouer un rôle central dans les négociations que le gouvernement s’apprête à engager avec les groupes terroristes. Les militaires, les notables dans les régions où la crise sévit et les experts habitués à ce genre de discussion devront se voir confier une tâche.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

