Le CNJ, en s’appuyant seulement sur les trois principes fondamentaux de la transition (le respect de la souveraineté du pays, le respect des choix stratégiques et la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision), ne peut dire que « Oui et Oui » à cette nouvelle Constitution. C’est dans ce cadre qu’il a invité la jeunesse malienne à retenir deux dates : Le vendredi 16 juin pour le meeting de clôture au stade du 26 mars et le dimanche 18 juin, jour du scrutin référendaire.

Devant le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa AG Attaher, le président Dakouo a réaffirmé tout l’attachement de la jeunesse malienne à la transition, particulièrement le soutien au président de la transition, le Colonel Goïta. « La jeunesse est rangée derrière le président de la transition comme un seul homme », a-t-il insisté.

Le CNJ a démontré qu’il est au côté de la transition. Ils ont démontré à travers la grande mobilisation citoyenne et patriotique et des actions menées à Bamako et dans les régions, a rappelé le ministre Mossa Ag Attaher. « Aujourd’hui, à la veille du meeting de clôture de la campagne référendaire, j’ai décidé de venir leur voir pour une grande mobilisation. Je sais qu’ils sont déjà mobilisés et engagés. Mais, il était important pour moi en tant que ministre de la jeunesse de venir leur voir », a-t-il insisté.

Membre du collectif des acteurs institutionnels pour le oui, le ministre Ag Attaher a indiqué qu’il est important de démontrer l’importance du poids démographique que constitue la jeunesse pour le Mali. Avant de terminer, il a rappelé la nécessité par les maliens de changement de la Constitution, qui du reste est l’une des résolutions phares des assises nationales auxquelles le CNJ a participé.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

