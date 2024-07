Selon le PDG de Barrick, Mark Bristow, sa société a contribué pour plus d’un milliard de dollars, soit plus de 500 milliards F CFA à l’économie malienne en 2023. Et elle a investi plus de 10 milliards de dollars au cours des 29 dernières années avec ses mines représentant entre 5 % et 10 % du produit intérieur brut annuel du Mali. C’est ce qui ressort dans un communiqué de presse publié, mardi 9 juillet 2024.

Mark Bristow, PDG de Barrick, a déclaré mardi 9 juillet 2024 que la nécessité de garantir la viabilité sur le long terme du Complexe minier aurifère de Loulo-Gounkoto est de la plus haute importance pour assurer la pérennité de l’industrie minière malienne et maintenir sa contribution substantielle à l’économie du pays.

S’adressant aux médias et aux parties prenantes, M. Bristow a noté qu’au cours des 29 dernières années, Barrick a investi plus de 10 milliards de dollars dans l’économie malienne, avec ses mines représentant entre 5 % et 10 % du produit intérieur brut (PIB) annuel du pays. Au cours de la seule année écoulée, Barrick a contribué pour plus d’un milliard de dollars à l’économie malienne.

“Nous continuons de travailler de façon constructive en vue d’une résolution globale de nos différends pour trouver une opinion commune sur la question essentielle du partage des bénéfices économiques générés par nos opérations sans que cela puisse endommager la viabilité future de ces précieux contributeurs à l’économie”, a dit M. Bristow. “Il convient de noter que Barrick a mis en place un partenariat de partage des bénéfices très fructueux pour ses opérations en Tanzanie, qui a par la suite été utilisé comme modèle pour la réouverture de la mine de Porgera en Papouasie Nouvelle Guinée”.

M Bristow a souligné que le climat politico-économique actuel a incité les sociétés d’exploration à réduire ou à suspendre leurs activités dans le pays, ce qui aura un impact sur la production d’or à long terme. “Barrick s’est engagée dans des discussions avec la direction nationale de la géologie et des mines (DNGM) pour accroître son empreinte en matière d’exploration dans le pays et garantir ainsi notre capacité à délivrer de la création de valeur pour le Mali et les parties prenantes”, a-t-il déclaré.

