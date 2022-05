Le Président Faure Gnassingbé du Togo a accepté le rôle de médiateur pour une sortie de crise au Mali. Je m’en félicite.

On peut et on doit être optimiste sur la médiation de Son Excellence le Président Faure Gnassingbé, qui se fera de concert avec ses pairs de la CEDEAO, de l’Union Africaine et des Autorités de la Transition malienne. Un accord peut bientôt intervenir pour la levée de l’embargo et des sanctions pour le grand bien des peuples malien et africain.

Avec cette médiation, le peuple malien et l’Afrique espèrent un retour à l’ordre constitutionnel qui va permettre au Mali de reprendre toute sa place dans le concert des nations.

Qu’Allah bénisse le Mali.

Aliou Diallo

Président d’Honneur de l’ADP-MALIBA

