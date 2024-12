Le vendredi 29 novembre, le Centre International de Conférences de Bamako (CICB) a abrité la cérémonie de lancement de la «Grande campagne de sensibilisation et de communication sur les risques et dangers de la migration irrégulière et la promotion de la migration légale». Sous le thème ‘’ Préserve ta vie et refuse l’incertain’’, l’événement était placé sous la présidence du Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mossa Ag Attaher, accompagné pour la circonstance du chef de mission de l’OIM au Mali, Boubacar Seydou et de nombreuses organisations faitières.

Cette campagne s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités sur les questions migratoires. Dans le contexte actuel, il est impératif pour les migrants, les États d’origine et les États de destination de s’inscrire dans une logique de migration légale afin de mieux garantir le respect de la dignité humaine. Un crédo auquel souscrit M Boubacar Seydou, chef de mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) dont la vision est désormais axée sur «la promotion d’une politique migratoire permettant aux candidats «de voyager en toute sécurité, de travailler dignement et de voir leurs droits respectés ». Il s’agit, selon lui, d’un «modèle gagnant-gagnant pour les Etats et bénéfique pour les migrants et leurs familles constitue un levier stratégique pour le développement».

Pour sa part le ministre Mossa AG ATTAHER a annoncé les couleurs et objectifs de cette campagne de sensibilisation en ces termes : «Nous irons au-devant des jeunes, nous serons à leur contact dans les villes et villages pour leur montrer que leur pays, le Mali, peut être un eldorado». Et de marteler que la grande campagne de sensibilisation et de communication sur les risques et dangers de la migration irrégulière est initiée dans ce cadre. Ladite campagne prendra un mois au cours duquel les jeunes et leurs communautés seront informés à travers des actions de sensibilisation et de communication. « Nous leur montrerons les dangers de la migration irrégulière et nous ferons la promotion des voies légales et sécurisées de la migration» a-assuré le ministre, en tirant la sonnette d’alarme sur les statistiques disponibles à l’OIM Mali. Celles-ci finit ressortir notamment le drame des proportions macabres de la migration irrégulière comme suit : de 2014 à 2024, 67 000 personnes sont mortes ou portées disparues sur les routes périlleuses, dont 8 606 décès pour la seule année 2023 et 6 997 en 2024

Au regard de ces données inquiétantes, qui croissent d’années en années, une réaction s’impose à tous les niveaux, soutient le ministre. «Dirigeants, partenaires techniques et financiers, membres de la société civile, acteurs de la diaspora et élus locaux doivent travailler à mettre en place des initiatives concrètes pour contenir les défis imposés par la migration irrégulière », a martelé Moussa Ag ATTAHER. C’est aussi le cadre dans lequel s’inscrit la grande campagne de sensibilisation et de communication qui prévoit plusieurs activités dont des conférences de sensibilisation et de communication de masse sur le phénomène, des débats télévisés et radiophoniques sur la prévention de la migration irrégulière et la promotion de la migration légale, la réalisation d’activités artistiques, sportives et culturelles pendant, des projections de films sur les conséquences du fléau etc.

Pour sa part, le ministre en charge de l’émigration en a donné le ton par un vibrant appel à la jeunesse malienne en ces termes : «Jeunes du Mali, notre eldorado est ici, au Mali, et nulle part ailleurs».

Aly Poudiougou

