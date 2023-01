Le ministère de la santé sis à la cité administrative de Bamako a abrité, le 23 décembre 2022, les travaux de la 5ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’Office National des Pupilles en République du Mali (ONAPUMA). La cérémonie d’ouverture de cette session était présidée par le représentant du ministre de la santé et du développement social, Souleymane TRAORE, en présence de la directrice générale de l’ONAPUMA, Mme Koné Sissi Odile DAKOUO et des administrateurs. Au cours de la cérémonie d’ouverture, Mme Koné Sissi Odile DAKOUO a fait savoir que l’amélioration des conditions de vie des enfants Pupilles est désormais une réalité.

«Nous avons au total immatriculé 1231 Pupilles dont 287 nouveaux depuis le 02 septembre 2022. 125 viennent d’être adoptés en conseil des ministres du mercredi dernier. Ce qui nous donne un total de 1356 Pupilles dont 134 de l’Etat», a souligné la directrice générale de l’ONAPUMA, Mme Koné Sissi Odile DAKOUO.

Avant de signaler que l’un des défis demeure le suivi de la prise en charge des pupilles. Selon elle, la tâche reste ardue d’autant plus que les besoins s’accroissent dans un contexte de ressources limitées.

Cependant, elle dira ceci : « L’amélioration des conditions de vie de nos enfants Pupilles est désormais une réalité. Une journée leur a été dédiée par les plus hautes autorités : le 31 octobre de chaque année, à travers le Décret n°2021 0579 / PT-RM du 07 septembre 2021 qui institutionnalise la journée des Pupilles.

A cet effet, 287 Pupilles ont été reçus par le Président de la Transition, chef de l’Etat au palais présidentiel de Koulouba ». Selon elle, sur une dotation initiale de 1 100 470 000 FCFA, 579 374 000 FCFA ont été notifiés et engagés, et 563 738 133 FCFA ont été liquidés soit 97.30% comme taux d’exécution. « En plus de l’acquisition de la parcelle pour la construction de la maison des Pupilles (Objet du Titre foncier n°12179/CVI, superficie 02ha 25a 02ca, Bamako-Sénou, dans la zone aéroportuaire) et le recrutement d’un bureau pour les études et le contrôle, celui des entreprises pour la construction est en cours mais a pris du retard à cause des crises de l’embargo », a conclu Mme Koné Sissi Odile DAKOUO.

A sa suite, le représentant du ministre de la santé et du développement social, Souleymane Traoré, a rappelé que le décret N°2017 -0751 P-RM du 29 Août 2017 fixant les modalités d’application de la loi instituant les Pupilles en République du Mali, leur confère des droits stipulés dans l’article 15 au titre des prestations garanties en termes de prise en charge des frais scolaires, frais d’actes médicaux et de soins, de bourse entière de l’Enseignement Supérieur et de placement, le cas échéant en institution spécialisée.

A. Sogodogo

