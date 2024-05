“Nous femmes de N’Tabacoro, sommes engagées et déterminées à jouer notre partition en faveur de l’épanouissement et de l’autonomisation”

L’Association des sœurs unies des logements sociaux de N’Tabacoro (Asulost) sous la conduite de Mme Sacko Kadi Kamissoko vient de bénéficier d’un chèque de 2 millions de F CFA offert par le Projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (Projet Swedd). Ce don permettra aux femmes de N’Tabacoro de réaliser des activités génératrices de revenus. Cette activité s’inscrit en droite ligne des festivités de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, dont le parrain est Abdou Coulibaly et Mme Oumou Nango comme marraine. Voici le discours prononcé par Mme Sacko Kadi Kamissoko lors de la célébration, le samedi 18 mai 2024, à Attbougou N’Tabacoro en présence de plusieurs invités de marque.

Ensemble, rendons grâce au Tout Puissant Allah qui nous a donné la santé et la chance de vivre ce moment de retrouvailles dans la joie avec le projet Swedd.

La cérémonie qui nous réunit, symbolise la remise de chèque géant par le Projet Swedd à l’Asulost.

L’Association des sœurs unies des logements sociaux de N’Tabacoro (Asulost) s’inscrit en droite ligne de la politique des plus hautes autorités du Mali visant à assurer l’autonomisation des femmes.

L’Asulost a été créée en janvier 2016 dans l’objectif de développer les liens d’amitié, de solidarité, d’entraide entre les femmes de la cité de N’Tabacoro et celles des autres logements sociaux du Mali, mettre en synergie toutes les compétences pour l’autonomisation de la femme. Et depuis, elle contribue à l’amélioration de la santé grâce aux actions allant dans le sens du bien-être des populations ; c’est dans ce cadre que nous avons initié et participé activement à des campagnes de salubrité et d’assainissement de la cité, de dons de sang en partenariat avec le CNTS (Centre national de transfusion sanguine), de dépistages sur le col de l’utérus, pour combattre le cancer, la promotion de la planification familiale en partenariat avec PSI-Mali, Dr. Téguété et l’Asacotab. Notre association a aussi été très active sur le terrain de la lutte contre la pauvreté, le VIH/Sida, bref tout ce qui peut contribuer à donner le sourire à la mère et à l’enfant.

Mesdames et Messieurs,

Pour contribuer à l’autonomisation de la femme et au développement de l’entrepreneuriat féminin, l’Asulost s’est ainsi engagée dans la transformation et la promotion des produits locaux qui sont, entre autres : le fonio précuit, le djouka, le riz au soumbala, le coco râpé, les jus instantanés (gingembre, tamarin et dabléni), le savon gabakourouni, savon lessive, l’eau de Javel, etc.)

Rendre heureuse la famille à travers l’autonomisation de la femme, est notre raison d’être, toute chose qui s’inscrit en droite ligne des objectifs du projet Swedd et de la mission du département de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.

Mesdames et Messieurs,

honorables invités,

Nous femmes de N’Tabacoro, sommes engagées et déterminées à jouer pleinement notre partition en faveur de l’épanouissement et de l’autonomisation par la réalisation des activités génératrices de revenus en partenariat avec le projet Swedd qui vient de nous accorder un don de deux millions de francs CFA.

C’est le lieu pour nous, de remercier très sincèrement le coordonnateur du projet Swedd et son personnel pour leur soutien aux actions d’autonomisation et d’épanouissement de la femme. Comme on le dit souvent chez nous “Quand la femme gagne, c’est la famille et la société entière qui gagnent”.

Nous sommes très reconnaissantes au projet Swedd et nous vous assurons que le fonds alloué sera géré avec rigueur et transparence totale.

Monsieur le coordonnateur, nous femmes de N’Tabacoro avons été très honorées de votre soutien qui restera gravé dans nos mémoires et comptons pérenniser cet acquis.

Le chantier de l’autonomisation de la femme étant vaste, nous sollicitons encore votre accompagnement pour la réalisation d’autres activités afin de pérenniser et de consolider nos acquis. Pour cela nous souhaiterions organiser des sessions de renforcement de capacités dans les filières suivantes : technique de fumage et séchage de poisson, la transformation des noix de karité, le renforcement des capacités en maraichage, aviculture, pisciculture, la teinture, le leadership, la prise de parole dans le public, le marketing, etc.

Monsieur le Coordinateur, nous souhaiterons aussi disposer d’un centre multifonction pour accueillir ces différentes infrastructures dont le rôle dans l’épanouissement de la femme et des jeunes n’est plus à démontrer.

Nous remercions tous ceux et celles qui ont de loin ou de près apporté leur contribution pour la réussite du présent événement.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais ici adresser nos sincères remerciements au projet Swedd, à Mme le Ministre de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille Mme Mariam Maïga, à l’Afar, à l’ensemble des forces de l’ordre ici présent, à la presse et à tous les invités.

Je ne saurai terminer sans associer à ces remerciements et à ces témoignages de reconnaissance Mme le ministre Aïssata Kassa Traoré qui, en son temps, n’a jamais ménagé aucun effort pour nous assister et nous accompagner dans nos différentes activités”.

Commentaires via Facebook :