Mme Traoré Aïssata Mami Daffé, présidente de L’APESE : “Notre organisation vise l’autonomisation des jeunes et des femmes du Mali”

Dans une interview qu’elle a bien voulu nous accorder, Mme Traoré Aissata Mamy Daffé, président de l’ONG Apese-Mali (Association pour la promotion de la paix et sécurité, de la santé, de l’éducation et de l’environnement), nous parle de son organisation, ses objectifs, ses domaines d’activités, les activités menées par son organisation et ses messages à l’endroit de la population malienne.

Aujourd’hui-Mali : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Aïssata Daffé : Je suis la présidente de l’ONG Apese-Mali (Association pour la promotion de la paix et sécurité, de la santé, de l’éducation et de l’environnement). En plus de cela, je suis entrepreneure dans le domaine du BTP et promotrice d’école.

Parlez-nous de votre organisation l’Apese?

ONG Apese-Mali est une organisation apolitique créée en 2008, elle œuvre dans le domaine de la paix et sécurité, de la santé, de l’éducation et de l’environnement. En plus de ces domaines, nous intervenons dans l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes afin qu’ils puissent être autonomes dans la vie et réduire le seuil de pauvreté.

Quels sont les domaines d’intervention de l’Apese ?

A l’ONG Apese-Mali, nous intervenons beaucoup dans le domaine de la paix et sécurité, de la santé, de l’éducation et de l’environnement. Nous sommes présents à Bamako, dans les capitales régionales et dans les cercles.

Depuis la création Apese, quelles sont les activités que vous avez menées ?

Nous avons une politique d’assainissement qui consiste à pousser les jeunes du quartier à assainir leurs quartiers. Aujourd’hui, nous avons plus de 52 cellules à Bamako et les membres de chaque cellule sont chargés d’assainir leur environnement chaque week-end. Cette activité est très importante pour nous au niveau de l’Apese. En plus de cela, nous avons accompagné les jeunes et les femmes dans l’entrepreneuriat. De sa création à nos jours, nous avons formé plus 12 000 femmes en saponification et une cinquantaine de jeunes filles en maquillage professionnel. La formation en saponification a eu dans plusieurs localités du pays

Depuis 2022, nous avons décidé d’organiser une nuit dédiée à l’Apese à Mopti. Cette activité culturelle a pour but de promouvoir les jeunes artistes de Mopti. Nous avons constaté que ces jeunes artistes musiciens n’ont la chance de jouer devant des personnes dans une salle. A travers cette activité culturelle, nous donnons l’occasion à ces jeunes de se produire devant un public.

C’est une activité culturelle 100 % mopticienne. L’éducation est une des priorités de l’ONG Apese, c’est pour cela nous menons depuis des années des activités dans le domaine de l’éducation.

Dans l’éducation, nous avons deux volets notamment le volet sensibilisation et le volet distribution des kits scolaires aux enfants.

Quels sont les objectifs de l’Apese ?

Notre objectif principal est de promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes, c’est-à-dire apprendre les jeunes à être autonomes afin qu’ils puissent faire quelque chose pour eux-mêmes. Ensuite, nous poussons les femmes à être indépendantes vis-à-vis de leurs conjoints. Pour cela, nous avons formé plusieurs femmes dans la fabrication de différentes gammes de savon et aujourd’hui ces femmes arrivent à subvenir de leur besoin.

Quel appel avez-vous à lancer à l’endroit de la population malienne ?

En tant que présidente de l’ONG Apese-Mali, j’invite toutes les femmes du Mali à s’unir parce qu’ensemble elles peuvent tout faire. Ensemble, elles peuvent bien éduquer les femmes et développer le pays.

Ensuite, je lance un appel à l’endroit de tous les hommes du pays à accompagner les femmes à s’épanouir.Aujourd’hui, nous avons remarqué que beaucoup de femmes sont contraintes de rester à la maison pour s’occuper du foyer à la demande de leurs maris. J’invite les hommes à laisser leurs épouses faire quelque chose afin de faire bouger les lignes en famille.

Réalisé par Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :