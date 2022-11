Fidèle à sa tradition de soutenir les couches les plus défavorisées, des fois plus oubliées, la Fondation Orange Mali a offert d’importants lots de matériels composés de vivres et d’équipements d’une valeur de 106 millions de FCFA aux couches défavorisées. La remise officielle s’est effectuée le jeudi 10 novembre au Centre International de Conférences de Bamako (CICB) en présence du ministre de la Réconciliation nationale, Colonel Ismaël Wagué, de son homologue de la culture, Andogoly Guindo et du ministre délégué, auprès du ministre de la santé et du développement social, chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, Oumarou Diarra et plusieurs partenaires de la Fondation. Une occasion pour lui de passer au peigne fin, son bilan de solidarité envers diverses couches défavorisées depuis sa création.

Selon le directeur d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop, le mois d’octobre est devenu une véritable institution au Mali car, il est célébré depuis 1994 comme le mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion sociale. Cette 28ème édition est placée sous le thème « la solidarité, un facteur de consolidation de la paix et de la refondation de notre nation ». A l’instar des autres années, la fondation Orange Mali, partenaire du Ministère de la Santé et du Développement Social, a organisé le 10 novembre, une journée dénommée « Journée de Solidarité de la Fondation Orange Mali » (JSFOM).

Reconnue par les plus hautes autorités du pays, cette journée est inscrite dans le calendrier national. C’est aussi pour la Fondation Orange, l’occasion de manifester sa solidarité grandissante en faveur des couches vulnérables du pays dans un contexte socio-économique difficile.

Ainsi, en prélude à cette journée, la Fondation a procédé à la remise de plusieurs matériels. Il s’agit de matériel de radiologie à l’hôpital du district de la commune 4 d’une valeur de 38 millions de FCFA, la clôture de la caravane pédiatrique et ophtalmologique gratuite de la fondation dans la région de Tombouctou (Nianfunké, Diré et Goundam) avec 608 consultations et 396 chirurgies de la cataracte pour les adultes et 676 consultations pédiatriques, l’inauguration de 3 salles de classe avec 3 latrines au niveau du complexe scolaire de Zorokoro de l’ONG ACFA pour un coût de 30 millions. C’est un centre qui accueille des enfants vulnérables dont des orphelins en pension complète et d’autres enfants de la commune de Safo.

Le soutien à l’ONG Kulo Koura pour la sensibilisation des élèves à la prévention de la surdité pour un montant de 3,8 millions. La remise de médicaments à l’AMALDEME au profit des enfants déficients intellectuels pour un montant de 2 millions.

Membre à part entière du Conseil National de l’Action Humanitaire (CNAH), la fondation Orange Mali a procédé aussi à d’importantes donations, d’une valeur de 106 millions de FCFA dont 50 millions affectés à l’achat de kits de protection contre la Covid 19. A en croire le directeur, ces donations sont constituées de denrées alimentaires (sucre, riz, petit mil, huile, lait en poudre et lait infantile, de la farine de blé), d’équipements pour les activités génératrices de revenus (moulins, kits de maraichage), de motos tricycles pour personnes handicapées, de motos-ambulances pour les centres, de santé isolés, de fournitures et kits scolaires (sacs d’écoliers, cahiers, bics, crayon, craie etc.) pour les enfants orphelins, déplacés et démunis, des couches pour bébé, des moustiquaires imprégnées.

En partenariat avec le Programme National de Santé Oculaire et le Conseil National des personnes âgées du Mali, la traditionnelle caravane ophtalmologique gratuite de la fondation sera également lancée dans le courant du mois de novembre. Elle couvrira les localités de Gao (Nord du Mali), Bla (Ségou), Banamba (Koulikoro) et Nioro (Kayes) pour un investissement de 25 millions de FCFA entièrement financé par la fondation. De 2005 à 2021, 71 436 consultations et 9 400 opérations gratuites de la cataracte ont été réalisées par cette caravane.

En organisant cette journée de la solidarité, la Fondation Orange manifeste ainsi sa solidarité agissante à l’endroit des couches sociales vulnérables pour un budget de près de 220 millions de francs CFA.

En 2022, la fondation Orange Mali a entrepris des actions diverses et variées en faveur des groupes sociaux défavorisés qui viennent en appui aux efforts de l’Etat dans sa politique de lutte contre la pauvreté et de l’exclusion sociale pour un coût global de plus de plus de 700 millions de francs CFA dont plus de 100 millions reçus de la fondation Orange Groupe.

Pour le ministre délégué, auprès du ministre de la santé et du développement social, chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, Oumarou Diarra, cette remise de matériels et d’équipements par la Fondation Orange Mali est un moment de compassion avec les couches défavorisées. Celles-ci doivent vivre dans l’aisance et avoir une vie descente. Certains incapables de faire des mouvements comme les autres, c’est à travers des actions humanitaires comme celle-là qu’ils peuvent se sentir moins abandonnés. Ainsi, la Fondation Orange contribue au développement humain. Raison pour laquelle, le Ministre Oumarou a adressé au groupe Orange, toute la reconnaissance de l’Etat.

Drissa Togola

