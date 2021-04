Mopti : Des soupçons de détournement de fonds destinés aux victimes de la crise

Depuis un certain temps, le président de la Coordination régionale des associations de victimes de la région de Mopti est accusé par ses collaborateurs d’avoir détourné des fonds. Ils critiquent surtout la gestion de ses fonds qui sont destinés aux victimes de la crise.

La Coordination régionale des victimes est une structure affiliée à la Coordination nationale des victimes de la crise au Mali. Elle est présidée par Nouhoum Diallo. En plus de la coordination régionale, il existe d’autres coordinations locales installées dans des localités telles que Boni, Gouma, Douentza et Konna. Elles enregistrent les associations des victimes au niveau local et tout est dirigée par la coordination régionale de Mopti. Cette ONG joue un rôle important dans l’enrôlement des victimes à la Commission vérité justice réconciliation (CVJR). Pour cela, elle bénéficie des fonds de plusieurs structures internationales : Giz et la Minusma.

Certains des membres des niveaux locaux accusent le président Diallo d’avoir détourné certains fonds. Il s’agit d’un fonds octroyé par la Minusma pour la construction d’un centre d’accueil et des appareils technologiques d’une valeur de 12 millions de F CFA. Selon notre interlocuteur, ce fonds a été alloué en 2017. « Personne n’a vu un quelconque centre jusqu’à nos jours », a-t-il décrié.

Sur cette question de centre d’accueil et d’orientation, le président Diallo s’est inscrit en faux et a assuré que le Centre existe bel et bien à Konna. Avec photos à l’appui, le président Diallo, explique qu’un centre polyvalent a été construit à Konna et inauguré le 14 février 2019 en présence de l’élu de Konna, Amadou Fofana 3e maire et Djibril Sanogo, représentant de la Minusma à la cérémonie.

En plus de cette histoire de Centre, les mêmes sources avancent qu’un lot de matériels informatiques aurait été détourné par le président. « Le président a reçu des mains de la Minusma, des matériels informatiques d’une valeur de 12 millions de F CFA. Quand nous avons amené les matériels et ouvert les cartons, nous n’y avons trouvé que des anciens appareils inutilisables. C’était un ordinateur, une imprimante et des meubles bureautiques », insiste notre source. « Ce n’est pas moi qui ai livré les kits informatiques. C’est un responsable de la Minusma qui l’a fait avec un certificat de remise pour chaque localité », répond le président avant de préciser que ces kits ont été reçus en 2017 à l’occasion d’un forum de 3 jours. « Si l’on vient dire en 2021, 4 ans après, que c’était des vieux appareils, je suis vraiment désolé », regrette-t-il. « C’est le forum de 3 jours en même temps que les kits qui ont coûté 12 millions de F CFA et non les kits seulement comme ils le prétendent », ajoute le président.

En dehors du big-bang médiatique, les deux camps comptent se retrouver sur le ring judiciaire. Tous les deux camps ont déjà saisi la justice. Selon nos informations, les détracteurs du président Diallo auraient déposé une plainte au niveau du Pôle économique du Bamako contre ce dernier pour détournement de fonds. Le président à son tour aurait déclenché des poursuites contre l’un de ses principaux détracteurs dont nous tairons le nom pour diffamation et autres sur les réseaux sociaux.

Koureichy Cissé

Article d’investigation réalisé dans le cadre du projet Kenekanko avec Tuwindi

