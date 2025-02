Mossa Ag Attaher au lancement officiel de Tamouzokh : « C’est le fruit d’une réflexion pour la paix et le vivre-ensemble…»

La salle Djéli Baba Sissoko du Centre International des Conférences (CICB) a abrité le lancement officiel de l’Association Tamouzokh (Paix et Concorde) sous le parrainage du ministre de la Paix, de la Réconciliation et de la Cohésion Sociale, Général de Corps d’Armée Ismaël Wagué, en présence du ministre des Maliens établis à l’Extérieur, Mossa Ag Attaher, président de la Commission d’organisation, du ministre de la Communication, Alhamdou Ag Ilyène, président de l’association et plusieurs membres du Conseil National de la Transition (CNT).

Créée le 29 novembre 2024, Tamouzokh (Alliance pour la Paix et la Concorde) a pour objectif de trouver des réponses aux nombreux défis auxquels fait face le pays. Selon Alhamdou Ag Ilyène, son président, elle est prête à tout pour ramener la paix et le vivre-ensemble. Elle est fruit de la volonté des Maliens de toutes sensibilités pour contribuer, auprès des pouvoirs publics et des autres membres de la société civile, à la résolution des problèmes du Mali par les Maliens eux-mêmes. D’après lui, l’Association se base sur les conclusions du Dialogue Inter-Malien (DIM), qui a permis aux Maliens de débattre, d’analyser et de trouver des solutions appropriées à leurs problèmes, sans intervention extérieure. Tamouzokh contribuera à la mise en œuvre de ces solutions, dont l’application a déjà commencé grâce aux actions du ministre de la Paix, de la Réconciliation et de la Cohésion Sociale.

Pour Mossa Ag Attaher, président de la Commission d’organisation et ministre des Maliens de l’extérieur, cet instant marque une étape importante dans l’engagement pour un Mali réconcilié, uni et résolument tourné vers un avenir de stabilité et de prospérité. Tamouzokh est le fruit d’une longue réflexion et d’une prise de conscience collective d’hommes et de femmes engagés à ramener la paix, le vivre-ensemble et à relancer le développement socio-économique. Elle traduit également un éveil des consciences face aux adversités et défis persistants qui entravent la stabilité et le développement du pays. Les hommes et les femmes qui animent l’association travaillent sans relâche à sensibiliser les communautés et à les mobiliser autour de Tamouzokh.

Le ministre Wagué, parrain de l’événement, a remercié toutes les communautés membres de l’association Tamouzokh et les différents partenaires de celle-ci.

Rokia Coulibaly

