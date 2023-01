Nuit du mérite de Moov Africa Malitel : 20 agents et 8 entités primés pour leur engagement et leur détermination ! Le Prix spécial du directeur général Abdelaziz Biddine décerné à Dahirou Diallo

Ils sont au total une vingtaine de cadres et agents à être primés dans différentes catégories lors de la 3e édition de la Nuit du Mérite de Moov Africa Malitel, qui s’est déroulée le 19 janvier 2023, à l’hôtel Azalaï Salam. Huit entités ont aussi été distinguées. Le Prix spécial du directeur général de Moov Africa Malitel a été décerné à l’ancien secrétaire général de l’entreprise Dahirou Diallo, actuel président de l’Association des retraités de télécommunications (Aretel). C’est avec beaucoup de fierté et de joie qu’il a reçu son trophée des mains du premier responsable de l’entreprise citoyenne, Abdelaziz Biddine.

La direction générale de Moov Africa Malitel sous le leadership d’Abdelaziz Biddine et son personnel étaient en fête, le jeudi 19 janvier 2023, à l’hôtel Azalaï Salam, à la veille de la commémoration du 62e anniversaire de la fête de l’armée.

Il s’agissait, pour l’entreprise citoyenne, de célébrer les “Meilleurs agents” et “Meilleures entités” qui se sont distingués au cours de l’année 2022, à travers la Nuit du Mérite, dont c’était la 3e édition.

Le dîner de gala s’est déroulé dans une ambiance festive et fraternelle en présence du représentant du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Souhahébou Coulibaly, du président du conseil d’administration de Moov Africa Malitel, Hamza Almadou Cissé, du président de l’Association des retraités des télécoms, Dahirou Diallo, et du secrétaire général de la société, Sidi Dembélé.

Plusieurs invités de marque et partenaires étaient également au rendez-vous à l’image du président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, et Oumar Baba Traoré, président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM).

C’est devant tout ce beau monde que le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine, a souhaité la bienvenue tout en présentant ses vœux de nouvel an. “Je voudrais vous remercier pour avoir répondu à mon invitation malgré vos occupations que je sais très nombreuses. A l’aube de la nouvelle année, permettez-moi de vous présenter ainsi qu’à vos familles et à tous vos proches, mes vœux les meilleurs de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Que la nouvelle année apporte la paix, la joie et l’entente dans vos familles, dans vos communautés et dans tout le Mali !”, dira-t-il.

Pour cette présente édition de la Nuit du Mérite, une vingtaine de cadres et agents ont été primés dans différentes catégories à savoir le Prix de la performance, le Prix de l’excellence, les Prix spéciaux et le Prix spécial du directeur général de Moov Africa Malitel.

Pour le Prix de la performance, les récipiendaires ont pour noms : Mahamadou R. Diop (chef département contrôle de gestion), Mohamed Lamine Dicko (chef service inspection et contrôle), Ibrahima Falaye Kéita (chef service gestion RH), Mallet Camara (juriste), Mme Camara Diaty Sylla (chef d’agence), Badiéka Koumaré (chef du Centre accès radio mobile), Moussa Traoré (chef d’agence), Amadou Samba Diallo (gabier), Garan Coulibaly (chef du Centre de transmission), Oumar Togola (technicien exploitation et maintenance), Amadou Konaté (technicien exploitation et maintenance).

Les lauréats du Prix de l’excellence sont Brahim Khomsi (chef du département marketing), Mme Diarra Djénéba Camara (technicienne exploitation informatique), Mamadou Coulibaly (responsable prospection FTTH), Oumar Maïga (technicien exploitation et maintenance), Youssouf Cissé (chauffeur).

Les Prix spéciaux ont été décernés à Youssouf Diarra (chef du département réseau fixe), et Moussa Traoré (chauffeur).

Concernant les entités, elles sont au total de huit à être récompensées. Il s’agit du département Moov Money, du service ingénierie et déploiement, du service des affaires sociales et de la direction des ressources humaines, du service exploitation et maintenance, du service production informatique. Sans oublier les directions régionales de Sikasso et Koulikoro.

Le Prix le plus attendu est celui du directeur général Abdelaziz Biddine. Cette distinction a été décernée cette année à un homme exceptionnel. Il s’agit de Dahirou Diallo, président de l’Association des retraités de télécommunications (Aretel).

Le directeur général de Moov Africa Malitel était visiblement très heureux de remettre ce Prix à ce cadre hors pair, qui a gravi plusieurs échelons. Il fut conseiller au ministère de la Communication à une période de changements structurels et il a également dirigé plusieurs procédures d’adoption de textes fondamentaux et de projets de loi.

Doté d’un sens élevé du devoir toujours accompli, d’un engagement et d’une exemplarité sans commune mesure, Dahirou Diallo a servi comme secrétaire général à la Sotelma avant de faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2006.

Le directeur général de Moov Africa Malitel a félicité les récipiendaires avant de les encourager. “Le choix porté sur vous n’est pas fortuit. Vous étiez engagés, déterminés, assidus, ponctuels et efficaces dans l’exercice de votre travail et vous avez dépassé les objectifs qui vous ont été fixés par votre hiérarchie.

A partir de maintenant, vous avez la redoutable charge de ne point décevoir et de prouver à chaque instant, la justesse du choix porté sur vous par votre hiérarchie pour ces différents prix. Aussi, voudrais-je vous exhorter à l’exemplarité dans l’accomplissement de vos tâches quotidiennes et dans le respect de la hiérarchie et de vos collègues”, soulignera-t-il.

S’adressant aux autres collaborateurs, Abdelaziz Biddine de préciser : “Aux collaborateurs qui n’ont pas été primés cette fois-ci, je voudrais dire qu’ils n’ont pas démérité. Que cette cérémonie soit pour eux, un encouragement à mieux faire, à s’impliquer davantage bref, à se surpasser ! Je profite de cette heureuse occasion pour en appeler à la mobilisation de tous autour des objectifs fixés pour l’année 2023. Je sais que votre détermination et votre engagement ne seront pas pris à défaut face aux défis à venir et que ces derniers seront relevés de la plus belle manière”.

Au nom des récipiendaires, Mallet Camara a remercié la direction générale de Moov Africa Malitel pour l’organisation d’une telle cérémonie pour récompenser et encourager ses agents. Pour joindre l’utile à l’agréable, la soirée a été rehaussé par la belle prestation du jeune artiste Mohamed Diaby et son orchestre. Ils ont tenu en haleine l’assistance pendant un bout de temps.

El Hadj A.B. HAIDARA

xxxx

ABDELAZIZ BIDDINE, DIRECTEUR GéNéRAL DE MOOV AFRICA MALITEL :

“Malgré les difficultés, nous avons pu améliorer tous les indicateurs de performance en 2022”

Le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine est visiblement satisfait des résultats enregistrés par son entreprise en 2022 malgré les contraintes et les difficultés.

Profitant de la Nuit du Mérite, le 19 janvier dernier, à l’hôtel Azalaï Salam, le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine s’est dit satisfait des résultats enregistrés lors de l’exercice 2022, malgré les contraintes et les difficultés. Raison pour laquelle, il a adressé ses vives félicitations à l’ensemble du personnel pour les efforts déployés. “Je félicite toutes les personnes qui ont été récompensées cette année. C’est vrai, nous avons récompensé une partie du personnel, mais les autres n’ont pas démérité. Grâce à tout le personnel, tous les collaborateurs, nous avons fait une très bonne 2022 malgré les contraintes et les difficultés. Nous avons pu améliorer la qualité des services et améliorer notre chiffre d’affaires. Nous avons pu améliorer, d’une manière générale, tous les indicateurs de performance dans notre entreprise”, dira Abdelaziz Biddine. Avant de rendre un vibrant hommage à l’équipe qui a organisé cette belle soirée de distinction et d’adieux aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. “J’insiste, nous devons rester mobilisés pour réaliser tous les défis de l’année 2023 et tous les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Je souhaite que l’année 2023 soit une année de paix, de santé et de la réalisation de très belle performance et qu’elle soit meilleure que l’année passée. Nous sommes ensemble pour réaliser tous les défis”, a exhorté M. Biddine.

L’occasion était bonne pour le directeur général de Moov Africa Malitel de rendre aussi hommage au président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, pour sa présence à cette soirée. Sans oublier le président de l’Association des retraités de télécommunications et le président de l’Association des journalistes du Sport du Mali (AJSM).

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :