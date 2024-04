Le ramadan est un mois de partage, de solidarité. C’est dans ce cadre que la Banque de Développement du Mali (BDM) a perpétué la tradition avec sa journée de dons dénommé « Opération Ramadan solidaire ».

13 mosquées de la ville de Bamako étaient concernées par cette opération de la BDM SA. Et 31 autres lieux de cultes dans les villes et localités abritant les agences ou les points de vente BDM S.A.

La délégation de cette 9ème édition était conduite par Cheick Fantamady Keïta, secrétaire général de la BDM SA. « Nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné la santé et les moyens pour récidiver cette opération Ramadan solidaire qui devient une tradition dans l’agenda sociale de notre établissement. L’objectif est de venir en aide aux fidèles musulmans en ce mois de partage et de solidarité dans différentes mosquées de la ville de Bamako et à l’intérieur du pays. Partout où se trouvent nos points de vente. C’est un élément essentiel de notre RSE annuelle, nous voudrons aussi montrer aux maliens que c’est leur Banque qui est là et à leur côté, chaque fois que de besoin. »

Les dons pour chaque mosquée étaient composés d’un bœuf, quatre sacs de riz, cinq sacs de sucre, de 40 litres d’huile. Et une enveloppe de 150.000 FCFA pour les condiments. Le coût global de cette opération Ramadan solidaire 2024 s’élève à 40 millions F CFA.

Les gestes ont été appréciés par les imams et les comités de gestion des mosquées visitées. Ils ont également formulé des bénédictions pour une plus grande prospérité de la Banque dans un Mali qui avance dans la paix, la santé et la cohésion sociale.

Oumou Fofana

