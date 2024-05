Orange Business Days : Une foire d’innovations pour les entreprises

La Direction des Entreprises et Professionnels et Orange Finances Mobiles d’ Orange Mali ont organisé du 25 au 26 avril 2024 le premier salon B2B Orange Business Days au Centre International de Conférence de Bamako. Cette grande rencontre avait pour objectif principal d’améliorer la qualité des services et la performance des entreprises à travers une approche multiservices intégrée.

Elles étaient près de 200 entreprises à prendre part à ce grand événement dédié à la connectivité , aux paiements mobiles , aux réseaux privés 4G/5G et à la cyber-sécurité. L’ouverture du salon a enregistré la présence du ministre de la Communication, de l’ Economie numérique et de la Modernisation de l’ Administration, Alhamdou Ag Ilyène ainsi que celle du directeur général d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop.

A travers ce salon, les deux entités d’Orange ont mis à disposition des participants leurs avancées en matière de solutions d’intégration, de connectivité, de solutions de paiements mobiles, de connectivités et de digitalisation. Il a donné lieu à des démonstrations directes , aux échanges interactives, en plus des animations de panels par des experts sur les opportunités offertes par Orange Mali et ses partenaires Nokia, Huaweï, Intelsat, Fortinet, Wallix et Orange Cyberdefense.

La cérémonie d’ouverture, a été opportune pour le DG d’Orange Mali de rappeler l’intérêt de pareil événement dont l’objectif est d’améliorer la qualité des services et la performance des entreprises à travers une approche multiservice intégrée. Orange Busines Days offre aux acteurs les derniers services innovants en matière de solutions d’entreprises et de services financiers mobiles créés dans le but d’ optimiser les opérations commerciales et financières des entreprises, a –t-il expliqué .

Pour sa part, le ministre en charge du portefeuille de la communication et du numérique dans son intervention, a rappelé l’importance du numérique dans un monde de plus en plus compétitif et orienté vers une globale transformation digitale. Aussi, il a félicité l’entreprise pour son initiative qui vient renforcer les entreprises nationales avec des offres de solutions innovantes.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

