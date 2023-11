Ordre des Médecins du Mali : L’heure de la digitalisation a sonné !

Sous la tutelle du Ministère de la Santé et du Développement social, Col. Assa Badiallo Touré, le Conseil national de l’Ordre des Médecins du Mali (CNOM) a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi 4 novembre 2023 à Azailai Hôtel Bamako ex Hôtel Salam. L’objectif de cette rencontre était de donner un nouveau souffle à l’organisation à travers la digitalisation et le renouveau de la profession médicale au Mali. Les travaux se sont déroulés sous le leadership du bouillant président Pr. Alkadry Diarra, en présence des médecins de Bamako et de l’intérieur du pays et aussi les présidents de l’ordre des médecins de la Côte d’Ivoire et du Niger ont participé à cette assemblée.

L’Ordre du jour de cette assemblée générale portait sur le bilan et programme des activités ; la relecture du règlement intérieur ; l’adoption des projets de résolutions ; le lancement de la digitalisation du CNOM entre autres sujets.

Dans sons discours introductif la présidente de la commission d’organisation de cette assise, Dr Tenin Sanogo dira que cette rencontre est un événement crucial pour la profession. « Nous sommes en effet réunis ici pour discuter des défis professionnels de la santé au Mali, et pour trouver des solutions concrètes afin d’améliorer notre pratique et notre impact sur la santé de nos concitoyens. » a-t-elle fait savoir.

L’occasion était également propice pour échanger entre médecins sur les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la santé, à l’effet d’y trouver des solutions adéquates en vue d’améliorer l’impact des médecins sur la santé des populations.

Installée à la tête de l’ordre en Avril dernier, l’équipe du Pr Alkadri Diarra, selon les témoignages du ministre de la Santé et des actions sociales, est depuis engagée auprès des autorités de transition pour débattre des préoccupations du secteur et y apporter les solutions appropriées. Et de solliciter le concours de l’Ordre pour aider les autorités à mettre de l’ordre au sein du monde médical en vue de préserver la vie humaine. ‘’Je demande à l’ordre de nous aider à mettre de l’ordre dans le système sanitaire du Mali.’’ a sollicité Mme le ministre au nouveau bureau pour trouver une solution définitive aux grèves interminables dans le secteur de la santé à travers la signature du pacte social.

S’agissant de l’adoption du nouveau règlement intérieur qui a été adopté à 108 voix contre 18 voix, Mme le ministre a demandé au président d’être à l’écoute de tout le monde pour prendre en compte les amendements.

L’activité phare de cette journée a été le lancement de la digitalisation de l’ordre des médecins du Mali dont la plateforme a été présentée aux participants. A l’aide d’un téléphone portable, les médecins peuvent s’inscrire et payer leur cotisation sans se déplacer et tous les adhérents sont au même niveau d’information. « Nous sommes très fiers et contents de cette adoption et aussi la digitalisation de l’ordre des médecins qui va permettre aux médecins étant dans son lieu d’exercice puissent s’inscrire à l’ordre sans faire le déplacement, puissent demander une carte professionnelle, puissent payer sa cotisation, demander les pins sans se déplacer, faire tout ça en ligne. » a fait savoir le président Pr Alkadri Diarra.

Une idée soutenue et encouragée par Mme le ministre de la Santé et du Développement social, car selon elle la digitalisation contribue à assainir la corporation.

A noter que l’Ordre des médecins un établissement public à caractère professionnel doté la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il regroupe tous les médecins qui exercent leur activité professionnelle au Mali. L’Ordre des médecins a pour mission l’organisation et la représentation des personnes physiques et morales exerçant les professions de médecin sur toute l’étendue du territoire national. L’avis de l’Ordre est obligatoire lorsqu’il s’agit de questions relatives aux bonnes pratiques professionnelles dans les établissements publics et privés de santé.

A.B.D

