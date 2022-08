La conférence de presse sur le concept Baromètre ‘’Spécial 22 Septembre 2022’’ a été tenue à Impact Hub Bamako sis à l’ACI 2000 le vendredi 12 Août. Pour l’occasion, le principal conférencier était Cheick Oumar Soumano, président de l’OJEP et coordinateur de Baromètre. Pour cette édition, M. Soumano a fait savoir que l’innovation sera le déplacement de la délégation du ‘’Baromètre’’ à Koulikoro le 26 septembre prochain pour décerner des distinctions à certaines personnalités maliennes et étrangères qui ont marqué de leur empreinte la vie de la Nation et particulièrement des Maliens vivant aux Etats-Unis (New –York), en Suisse (Genève), en France (Paris), en Côte d’Ivoire (Abidjan), et au Sénégal (Dakar).

En effet, le ‘’Baromètre’’ est un instrument de veille citoyenne mis en place par l’Organisation des Jeunes Patrons (OJEP) en 2019. Conscient du fait que chaque citoyen, quelle que soit la place qu’il occupe dans la société, peut participer à sa manière au développement du Mali. C’est fort de ces idéaux que le Baromètre a fait de son crédo, la magnificence des bonnes actions du Développement.

Ainsi, selon le Président Soumano, pour cette édition nationale qui se tiendra dans la 2ème région administrative (Koulikoro), c’est 62 acteurs au Développement du Mali qui seront magnifiés. Cela, en faisant référence à la 62ème Anniversaire de l’Indépendance du pays. Cela à partir des critères, tels : la performance (impact sur le secteur), perception de l’opinion/visibilité, intégrité de la personne, constance et vision pour le secteur, degré de patriotisme et de civisme et vote des membres du jury.

A noter que les actions de magnificence du ‘’Baromètre’’ se font en chaque fin d’année, où à l’occasion des évènements spéciaux comme le 8 mars, le 26 mars etc. Sur le choix porté sur Koulikoro pour accueillir cette édition nationale, la raison, selon M. Soumano, en est que le Gouverneur de cette région, le Colonel Lamine Kapory Sanogo a été le 1er Baromètre. De même, que c’est Koulikoro qui a payé plus d’impôt comparativement aux autres régions en 2021. « C’est aussi une manière de faire une reconnaissance à l’égard de l’ensemble de la population de Koulikoro pour leur demander de garder cette 1ère place parce qu’une chose est d’être 1ère mais une autre est de maintenir cette place. Encore, nous avons décidé d’aller là-bas pour véritablement magnifier beaucoup plus les acteurs du Développement de la région de Koulikoro » a-t-il expliqué.

A rappeler que de sa création à nos jours, le ‘’Baromètre’’ a permis de magnifier plusieurs acteurs de Développement. Outre le Président de la Transition, le PM et plusieurs autres membres du Gouvernement de Transition, il a magnifié certains acteurs clé du Développement du Mali, notamment des ministres, des Directeurs Généraux, des Gouverneurs, Ambassadeurs maliens à l’Etranger, des Diplomates et Personnalités Etrangères, des Sportifs, des Opérateurs Economiques, des Religieux, des Leaders etc.

Autre nouvelle est que la défunte artiste, l’une des icônes de la Culture malienne, Khaïra Arby sera distinguée à titre posthume, lors de cette édition spéciale. « On est fier de lui adresser à titre posthume cette distinction et d’inviter sa famille à venir récupérer cela symboliquement au niveau de Koulikoro pour montrer qu’il n’y a pas de frontière entre le Nord et le Sud….. ».

A retenir que les dates respectives de la cérémonie de remise des Diaspora sont les 10, 16,17, 30 septembre et le 15 décembre 2022.

Par Mariam Sissoko

