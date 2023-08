Ousmane Christian Diarra, Directeur national de la fonction publique : «Nous manquons réellement de tout »

Hier, mercredi 23 août 2023, les membres de la Commission de la Promotion de la Femme, de la famille, de la Protection de l’Enfant, de la Jeunesse, des Sports, du Travail et de l’Emploi du Conseil national de transition (CNT), avec à leur tête, Me Kadidia Sangaré, ont effectué une visite à la Direction nationale de la fonction publique du Mali (Bamako), dirigée par Ousmane Christian Diarra. L’objectif de la visite était de s’enquérir des conditions de travail du personnel. Il ressort de cette visite que la Direction nationale de la fonction publique manque un peu de tout : le manque de générateur ; le manque de moyens logistiques; le manque de moyens financiers pour l’exécution des tâches; le manque d’équipements, d’infrastructures; la vétusté et l’insuffisance de matériel de travail ; l’obsolescence des matériels et logiciels informatiques etc.

C’est aux environs de 9 heures que les membres du CNT ont été accueillis par le directeur national de la fonction publique, Ousmane Christian Diarra et son personnel. Après les salutations d’usage, ce fut la visite des différents compartiments de la Direction nationale de la fonction publique. Puis, une rencontre entre les deux parties s’en est suivie. Et le constat est amer. La direction qui gère le dossier de l’ensemble des fonctionnaires du Mali est dans un état de délabrement total qui nécessite une réaction des plus hautes autorités du pays.

Le directeur national de la fonction publique, Ousmane Christian Diarra, s’est réjoui de la visite des membres du CNT dans ses locaux. « Que cette commission vienne s’enquérir des conditions dans lesquelles nous travaillons, nous réjouit énormément et nous encourage à œuvrer davantage », a-t-il dit.

Avant d’évoquer les difficultés auxquelles son service est confronté. « Nous avons besoin de nouveaux bâtiments, des infrastructures. Les installations informatiques sont obsolètes. Nous avons un besoin criard de renouvellement de nos installations informatiques, c’est une priorité des priorités. Nos ordinateurs sont dépassés, nous n’avons pas de connexion internet. Nous manquons réellement de tout. Il n’y a qu’un seul véhicule. La direction avait 20 ans sans véhicule. C’est au mois de décembre 2022 qu’on a pu acquérir un véhicule, mais la directrice nationale adjointe n’a pas de véhicule. Le service courrier n’a même pas de moto à plus forte raison de véhicule, or nous faisons sortir au moins 100 dossiers par jour. En matière de logistique, nous souffrons énormément. Il nous faut nécessairement un générateur à hauteur de souhait », a déclaré Ousmane Christian Diarra.

Selon lui, l’essentiel aujourd’hui, c’est de trouver un bon bâtiment. Cela est indispensable. Pour lui, malgré la frustration des agents due aux conditions difficiles de travail, ils font de leur mieux pour la satisfaction des usagers. « Le délai de séjour d’un dossier ici est de 5 jours ouvrables maximum…On vous prie d’être notre porte-parole auprès de l’exécutif pour pouvoir évoluer. L’autre grosse difficulté, nous n’arrivons pas à exécuter notre plan d’action annuel faute de ressources budgétaires. Chaque fois que nous programmons, il n’y a pas d’argent pour financer. Les formations sont arrêtées. L’enveloppe (600 millions de FCFA) est toujours prédisposée mais jamais ouverte.

Donc, tout ce que nous voulons entreprendre pour moderniser, changer le visage de la gouvernance des ressources humaines n’aboutit pas. On dirait que les ressources humaines ne sont pas une priorité du gouvernement », a-t-il dit.

Selon lui, un minimum d’effort doit être fourni pour que la direction nationale de la fonction publique puisse avoir un cadre un peu agréable et incitatif au travail bien fait. «Nous espérons que les plus hautes autorités verront à travers cette visite la nécessité d’apposer un regard un peu plus généreux sur nous afin que nous sortions de cette situation », a conclu le directeur national de la fonction publique, Ousmane Christian Diarra.

La présidente de la Commission de la Promotion de la Femme, de la famille, de la Protection de l’Enfant, de la Jeunesse, des Sports, du Travail et de l’Emploi du CNT, Me Kadidia Sangaré, a remercié le directeur national de la fonction publique pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’à sa délégation. «Nous avons noté, nous ferons notre mieux pour informer qui de droit pour l’amélioration de vos conditions de travail. Nous allons faire un rapport assorti de recommandations que nous allons adresser aux plus hautes autorités. C’est notre rôle de contrôler l’action gouvernementale. Notre souhait est qu’on dise qu’après le passage du CNT, il y a eu quelque chose », a-t-elle conclu.

Aguibou Sogodogo

