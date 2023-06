Les artisans du Bogolan étaient en atelier. Un atelier de deux jours initié par Centre Malien pour la Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI), en partenariat avec le Centre de Développement de l’Artisanat Textile (CDAT). Le thème a porté sur la labellisation des produits locaux notamment le bogolan en Indications géographiques et en Marques collectives.

« La labellisation du bogolan va donner de la visibilité aux artisans maliens » a indiqué le Directeur général du CDAT, Ousmane Coulibaly, au lancement de l’atelier, ce jeudi 22 juin, dans les locaux du CEMAPI. Aussi, s’est réjoui le directeur, la création de marque va donner l’accès aux marchés grâce notamment à la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECAf). « Le bogolan labellisé va conquérir les marchés internationaux », a insisté le directeur général du CDAT.

« Les marchés développés sont de plus en plus sensibles à la provenance et à la qualité des produits », a assuré la directrice du CEMAPI, dans son discours d’ouverture de l’atelier. Aux dires de Fatoumata Siragata Traoré, le Mali dispose aujourd’hui d’une réelle opportunité de revendiquer et de restaurer à l’échelle nationale et internationale la paternité du Bogolan. La labellisation permettra de faire face aux menaces d’usurpation et de concurrence déloyale qui pèsent sur ce produit, « symbole de l’identité culturelle malienne ».

Avec les professionnels du bogolan, l’atelier vise à les informer sur les notions d’« Indications géographiques (IG) et les Marques Collectives (MC) » et le processus de labellisation. Aussi, il s’agit de les inviter à être en regroupement pour porter le projet. Ainsi, la labellisation ouvre la voie à la structuration de cette filière autour de projets communs, de promouvoir la qualité de leurs produits et savoir-faire, et d’améliorer les revenus des artisans du bogolan.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :