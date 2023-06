Panier de la ménagère : le prix des légumes ont grimpé

Utilisés dans les différents plats, les prix des légumes comme la carotte, le chou-pomme, le haricot vert et la tomate ont grimpé ces derniers temps dans le marché. Un souci pour les consommateurs mais aussi pour les revendeurs. Mah Traoré, vendeuse de légumes au marché de Korofina, nous en dit plus.

Agée d’une quarantaine d’années, Mah Traoré est une vendeuse de légumes au marché de Korofina. A ses dires, elle fait ce commerce depuis bientôt 15 ans. Parlant des prix de ces légumes elle nous fait savoir « qu’actuellement le prix du sac de 50 kg l’aubergine africaine communément appelée « goyo » de est vendu à 11 000 FCFA, contre 4000 FCFA et 6000 FCFA le sac de 50 kg dans le passé. Il y a un grand écart », déplore-t-elle. Elle poursuit que le panier de la tomate, qui était vendu entre 10 000 FCFA et 15 000 FCFA, est cédé à ce jour à 25 000 FCFA le panier.

Parlant du prix de la carotte, elle dira que le kilogramme de la carotte exporté du Maroc est vendu au prix d’en gros à 800 FCFA le kilo aujourd’hui et revendu à 1000 FCFA le kilo. L’ancien prix était de 500 FCFA en gros et revendu entre 600 FCFA et 750 FCFA. Le kilogramme du carotte exporté du Sénégal est vendu au prix d’en gros à 600 FCFA le kilo et revendu à 800 FCFA le kilo. Avant de poursuivre avec le prix du haricot vert qui était vendu entre 300 FCFA et 500 FCFA le kilo. Aujourd’hui, le kilogramme du haricot vert a grimpé à 800 FCFA le kilo, et revendu à 1000 FCFA le kilo.

A ses dires, les revendeurs ainsi que les consommateurs souffrent. Elle poursuit en disant que les revendeurs souffrent comme les consommateurs. Elle dira qu’elles le font actuellement pour subvenir à leurs besoins, avant de conclure qu’actuellement ce n’est pas bénéfique.

Fatoumata Fofana

Commentaires via Facebook :