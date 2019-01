Le Samedi 5 janvier 2019, a eu lieu dans le ‘’Vestibule Mandé’’ de l’Hôtel KamadjanàSiby-ville s’est tenue une assemblée constitutive de l’Association des Promoteurs de Campement et d’Hôtels de la commune de Siby ‘’APCHS’’ de 10 h à 12 h. Etaient présents les représentants des structures suivantes :

Hôtel Kobada, Hôtel Kamadjan, Hôtel Mandingo, Colorado Siby Hôtel, Campement Diatiguiya, Campement Nana-Kenieba, Campement TeriyaDuman, Campement Marie Thérèse, Campement Mandé Dagaba, Campement Kourinimba, Campement Dodaba, l’Auberge de l’Arche, Auberge de l’Escalade.

L’objectif de la mise en place de cette association est d’une part de développer l’attractivité touristique dans la commune de Siby et la zone du Mandé, attirer une clientèle de séminaire et de découverte culturelle et d’autre part développer un tourisme sud/sud et créer les meilleures conditions d’hébergement dans la commune.

A la fin de la rencontre un bureau de 10 membres a été mis en place. Un accent particulier a été mis sur le volet sécuritaire qui a fait l’objet d’un poste spécifique occupé par un homme d’expérience dans ce domaine. Il travaillera étroitement avec la Gendarmerie.

Le nouveau bureau compte prendre le devant avant l’arrivée des touristes qui finalement à cause de l’insécurité au nord et au centre du Mali souhaitent fréquenter le sud. Prochainement, une évaluation des capacités d’hébergement se fera par le nouveau bureau qui entend communiquer beaucoup pour mettre en évidence toutes les potentialités touristiques de la commune. Rappelons que, le nouveau bureau du Syndicat d’Initiatives Touristiques de Siby composé de 31 membres a été mis en place le 5 Décembre 2018. Dans une dizaine de jours, l’Association des Artisans de la commune sera mise en place également. En conclusion les acteurs du tourisme s’organisent d’avantage dans la commune de Siby.

Seydou DIARRA

Commentaires via Facebook :