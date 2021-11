Disponible dans les librairies et points de vente, cet essai de 378 pages évoque le Président Modibo Keita afin de mieux faire connaître l’homme politique, le militant panafricaniste, l’humaniste et le visionnaire qu’était l’homme d’État malien, à travers 1.585 citations et propos historiques de lui, classés par thèmes, sans commentaires ni interprétation. Ce livre invite, selon son auteur, Ibrahima Kebé, à découvrir entre autres la période de la lutte contre le système colonial implacable, l’impérieuse nécessité de la solidarité dans la résistance, les raisons pour lesquelles le Mali a opté pour le socialisme scientifique.

Un ouvrage riche politiquement et historiquement, sa parution a été annoncée, le 19 novembre 2021, au cours d’un point de presse animé par l’auteur, Ibrahima Kebé, fervent défenseur des idéaux du Premier Président du Mali indépendant. 53 ans après le coup d’Etat de 1968, l’auteur ressuscite l’homme d’Etat à travers ses pensées et ses propos qui s’inscrivent toujours dans le temps, une résurrection pour l’actuelle et les générations à venir.

En effet, aux dires de l’auteur, son tout premier livre a pour objectif de faire connaître le premier président de la République du Mali, que ses successeurs ont volontairement laissé dans l’oubli.

Pour lui, beaucoup de personnes réduisent Modibo Keita à des slogans populistes qui ne disent rien de sa vision, ni de son combat pour un Mali indépendant et souverain. A l’en croire, il a été le seul homme d’Etat que le Mali a connu.

Plus loin, il fera savoir que cet ouvrage retrace son parcours, sa pensée, sa vision, son combat et son œuvre, à travers 1.585 citations et propos historiques, classés par thèmes, dont le panafricanisme, la lutte contre le néo-colonialisme, et contre l’impérialisme, le combat pour la souveraineté, l’indépendance et la solidarité des Peuples en lutte pour leur dignité, la rébellion au nord du Mali et l’intégrité territoriale malien, la lutte contre la corruption et autres. A cela s’ajoutent également les questions de la religion, les syndicats, les journalistes, les jeunes, les femmes, les paysans ainsi que les doctrines politiques, la justice, la défense et la sécurité, la culture, l’éducation, l’aide extérieur et coopération, etc.

Selon lui, au moment où le Mali est menacé dans son existence, ce livre peut-être une source d’inspiration pour sortir de la crise et de rendre possible la reconstruction d’un Mali un et indivisible, indépendant, souverain, démocratique, laïc et respecté.

Aux dires de l’auteur, c’est un livre d’espoir qui démontre qu’avec une réelle volonté politique et une vision forgée par des convictions profondes, le Mali peut retrouver le chemin de la justice, de la solidarité et de sa souveraineté pour aller vers une prospérité qui bénéficierait à tous les Maliens.

Pour conclure, l’auteur, Ibrahima Kebé, a fait savoir que ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du Mali et à tous ceux qui désespèrent du Mali d’aujourd’hui. « Ce livre est destiné à ceux qui souhaitent mieux connaître le Président Modibo Keita, notre héros national auquel il est temps de donner toute sa place dans l’histoire contemporaine du Mali », a-t-il précisé.

Ousmane Baba Dramé

Commentaires via Facebook :