Les travaux de la 89ème session du conseil d’administration de la Pharmacie populaire du Mali (PPM) se sont ouverts, le jeudi 17 mars 2022 dans ses locaux. C’était sous la présidence du président directeur général de la structure, Dr. Mamady Sissoko, avec à ses côtés, le Directeur général adjoint, Dr. Zoumana Fané. Le PDG de la PPM a présenté les probants résultats glanés par sa structure, notamment l’atteinte des objectifs de ventes à plus de 134%, le meilleur record que de la structure depuis sa création en 1960. Il a promis un avenir radieux pour la nouvelle année 2022 dans les activités de la pharmacie populaire pour la satisfaction du besoin en médicament des maliens. Il ressort que le projet de budget 2022, qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la PPM pour la période 2021-2025, est arrêté en charge à la somme de 26 154 592 652 FCFA et en produits à 30 437 182 417FCFA, soit un résultat prévisionnel de 4 282 589 765FCFA.

« Avec l’institutionnalisation de la gratuité de la prise en charge de certaines pathologies, la PPM œuvre chaque année à rendre disponible auprès des programmes nationaux les intrants de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme chez les femmes enceinte et les enfants ainsi que les kits de césarienne et au titre de l’année 2021, la PPM a réalisé un taux de disponibilité des médicaments essentiels à hauteur de 96,3% ; un taux moyen de disponibilité des médicaments de forte rotation de 83,3% ; un taux de satisfaction des besoins en kits de césarienne de 93,75% ; un taux de satisfaction des besoins en consommables de dialyse de 100% ; un taux de satisfaction des besoins en produits anticancéreux de 100% et un taux de satisfaction des besoins en intrants de paludisme de 100% », a expliqué d’entrée le PDG de la pharmacie populaire, Dr. Sissoko. Selon lui, sa structure, malgré les difficultés, a su saisir les opportunités et réaliser en 2021, un chiffre d’affaires estimé à plus de 27 394 103 502 FCFA contre 18 857 020 903 FCFA en 2020 et 14 763 782 599 en 2019, tout en notant qu’ils ont atteint leurs objectifs de ventes à plus de 134%, avec un résultat d’exploitation net provisoire de 2 487 517 427 FCFA. « Ce résultat est le meilleur record que la PPM n’a jamais atteint depuis sa création en 1960 », a-t-il révélé. « Le projet de budget 2022 qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la ppm pour la période 2021-2025 est arrêté en charge à la somme de 26 154 592 652 FCFA et en produits à 30 437 182 417FCFA, soit un résultat prévisionnel de 4 282 589 765FCFA et ce résultat ambitieux prouve à suffisance l’engagement et la motivation de l’ensemble des travailleurs de la PPM », a-t-il prévenu. Le PDG de la pharmacie populaire du Mali a signalé que le présent projet de budget s’articule autour des objectifs suivants : accroître annuellement le chiffre d’affaires de 10% ; accroître le taux moyen de satisfaction des demandes ; renforcer la logistique ; poursuivre l’information intégrale de la PPM ; poursuivre et finaliser les études architecturales des entrepôts modernes préfabriqués des régions de Sikasso, Ségou, Gao, Tombouctou ; poursuivre les efforts de réduction du taux de péremption etc. Dr. Mamady Sissoko a aussi profité de l’occasion pour faire le point sur les différents bâtiments de la PPM en chantier dans le grand marché de Bamako. Il a fait savoir qu’ils ne sont pas vendus, mais que certains sont mis en bail de 25 ans et que d’autres sont en chantier afin de permettre à la structure de tirer les meilleurs profits de ces bâtiments situés dans le centre névralgique de la capitale malienne.

Moussa Samba Diallo

