Le nouveau Président directeur général de Plan International, Stephen Omollo a choisi le Mali pour sa toute première mission en dehors du Royaume-Uni où il siège depuis le 1er février 2022, à la tête de l’Organisation. Cette visite consiste à évaluer de visu la déclinaison locale de la stratégie quinquennale de Plan International qui vise à toucher plus de 100 millions de jeunes filles à travers le monde et 3 millions de filles dans le contexte particulier du Mali d’ici 2023.

Le PDG Omollo était accompagné par la Présidente du Conseil d’Administration, Mme Gunvor Kronman. La visite de ces deux plus hauts responsables de Plan International, depuis le samedi 26 mars 2022, témoigne du soutien de l’organisation à l’endroit des enfants du Mali, particulièrement les jeunes filles, en situation de crise confrontée à une crise multidimensionnelle profonde de près de dix ans. En lien avec la nouvelle stratégie mondiale de Plan International, il s’agira au cours de cette visite d’évaluer les perspectives d’assistance humanitaire adaptée au contexte particulier du Mali.

Pour le premier responsable de Plan International, il est essentiel de concilier approche globale et communautaire dans la mise en œuvre de toute stratégie. « Par cette visite, nous voulons montrer au monde entier qu’il y a aussi des besoins au Mali pendant que tous les yeux sont rivés en Ukraine et que nous devons manifester notre solidarité envers le peuple malien. Nous invitons à cet effet, les autres partenaires à venir aider le peuple et les autorités maliennes à pouvoir surmonter ces défis pour le bonheur du peuple », explique le PDG Omollo. Pour lui, il urge d’agir maintenant et tout de suite : « Nous devons travailler avec les filles et les jeunes activistes pour créer un monde plus juste et durable. Ne pas agir maintenant équivaudrait à laisser tomber toute une génération… ».

Une vision qui trouve écho dans les propos de la Présidente du Conseil d’Administration : « Dans mon travail, je suis inspirée par le sens que je trouve en essayant de rendre le monde un peu plus meilleur. Je ne peux imaginer une meilleure façon de le faire que de promouvoir l’égalité et une vie meilleure pour les enfants, en particulier les filles ». C’est donc forts de cette conviction que les deux plus hauts responsables de Plan International ont tenu à effectuer une visite au Mali. Sur l’opportunité de la visite et le choix porté sur le Mali, M. Constant Tchona, Directeur pays, se dit très honoré avant d’ajouter : « C’est avec beaucoup de bonheur que mes collègues de Plan International Mali et moi-même, avec l’ensemble de nos partenaires et nos communautés cibles accueillons le PDG Omollo et la PCA Kronman au Mali. Nous sommes d’autant plus touchés qu’il s’agit de la première visite de programme du PDG depuis sa prise de fonction en février dernier », dit-il.

La visite durera cinq jours avec comme programme des audiences avec les plus hautes autorités maliennes, afin de leur réitérer l’engagement de Plan International et de prospecter les opportunités de mutualisation des efforts pour la refondation du Mali dans le contexte particulier de la crise humanitaire, des forums de discussion avec les organisations de jeunes sont également inscrits au programme, ainsi que des rencontres communautaires aussi bien à Bamako que dans les zones rurales pour les préparer à pouvoir être prêtes pour tout autre éventualité, apporter des réponses adaptées à leur contexte spécifique.

Omollo a rappelé que la jeunesse est au cœur de la stratégie de Plan International. « Nous avons des stratégies, des actions que nous devons mener ensemble pour lutter et aider les filles à surmonter ces différents problèmes, notamment le changement climatique, la violence basée sur le genre, le mariage précoce, l’injustice envers les filles entre autres », a-t-il conclu.

Ibrahima Ndiaye

