A la suite de la société Albatros, Somadine SARL, l’un des gros fournisseurs de la société Energie du Mali (EDM-SA), dont la réputation est visiblement entachée par le rapport de vérification d’EDM-SA, vient de botter en touche les portions du rapport qui l’incriminent dans la mauvaise gestion de l’entreprise de production et de fourniture du courant électrique. La question qui est aujourd’hui sur toutes les lèvres est de savoir qui en veut à la Somadine Sarl ? On sent une cabale contre cette société. On ne sait pas pourquoi ?

A travers un communiqué dont nous avons reçu une copie, la société Somadine SARL, fournisseur de la société Energie du Mali en groupes électrogènes, dément catégoriquement les accusations portées à son encontre dans le document dit “Gestion de la société Energie du Mali – Vérification financière – Exercices : 2020, 2021, 2022 et 2023 (31 octobre)” du Bureau du Vérificateur général.

Dans ses pages 13 et 14, ledit document accuse Somadine SARL de non-exécution entière des marchés, de non-entretien des groupes fournis par ses soins et de fournitures de pièces défectueuses, souligne Somadine SARL dès l’entame du communiqué qu’il a rendu public, avant d’ajouter que sa société a toujours honoré les différents engagements qui le lient à la société Energie du Mali, notamment dans la fourniture de groupes électrogènes neufs, originaux et certifiés, de même que le respect strict des clauses afférentes à ces différents contrats. Les différents documents en notre possession attestent cela. Aussi, pour ne pas donner le sentiment de la stratégie de dénégation systématique, la Somadine-SARL se donne le temps d’apporter des éclaircissements sur les marchés exécutés dans les règles de l’art. Toutes choses qui prouvent sa bonne foi et son souci de transparence.

Ainsi, elle déclare avoir exécuté le contrat de fourniture du groupe électrogène de Bougouni pour un montant de 526 372 338 FCFA. Le groupe neuf, original et certifié, a été installé et mis en service de fin 2021 à 2023 où il a été mis à l’arrêt par EDM-SA, à cause de la connexion de la localité sur le réseau interconnecté, avant d’être transféré dans une autre localité de l’EDM-SA.

La Somadine a également exécuté le contrat de fourniture d’un groupe électrogène livré à Kangaba, en 2020, pour un montant de 161 237 880 F CFA. Ledit groupe est actuellement à Bla et continue de fonctionner.

“Les deux groupes électrogènes, objet de la dénonciation de la commission de contrôle, pour un montant de 294 800 940 F CFA, qui ne fonctionnent pas, sont tous en service (l’un à la centrale de Bla et l’autre à la centrale de Djenné)“, souligne encore le communiqué de la Somadine Sarl.

A propos du contrat n°20/004/DP/Dép. PCI du 9 janvier 2020 révisé attribué à Somadine et relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service de 19 groupes électrogènes dans les centrales des centres isolés pour un montant de 3 206 793 900 F CFA HT/HD, la société n’a reçu aucune réserve de la part de EDM-SA. ” Le procès-verbal de réception technique et de mise en service, signés par EDM-SA, prouvent largement cela “, selon le communiqué. Qui plus est, ledit contrat a été entièrement financé par Somadine-SARL donc sans une avance de démarrage d’EDM-SA.

Concernant l’entretien des groupes, Somadine-SARL dit s’être correctement acquitté de ses responsabilités, à savoir “la garantie valable 12 mois ou 6 000 heures de fonctionnement à la première survenance après la réception provisoire“.En effet, selon les dispositions contractuelles relatives à ce marché, ” le fournisseur assurera l’entretien du groupe électrogène pendant toute la période de la garantie. Le client notifiera toute réclamation au fournisseur, dans les meilleurs délais après constatation des défauts, en indiquant la nature desdits défauts et en fournissant les preuves disponibles. Le client donnera au fournisseur la possibilité raisonnable d’inspecter lesdits défauts […] la réception d’une telle réclamation, le fournisseur réparera ou remplacera, dans un délai de 15 jours, les fournitures ou les pièces défectueuses, sans frais pour le client”.

Non-respect des normes et instructions par les techniciens d’EDM-SA

Selon le communiqué, les quelques pannes techniques enregistrées sur certains groupes de la Somadine sont survenues par le fait que les techniciens de EDM-SA dans les zones concernées ont utilisé de l’eau claire pour remplir les circuits d’eau en lieu et place du liquide de refroidissement. Ce qui est pourtant formellement déconseillé. “Cela a engendré la corrosion des pièces et accéléré l’usure en créant des débris de rouille. Ces défaillances ont engendré l’endommagement rapide du refroidisseur/pompe BT et la création de débris ayant bouché le trou de fuite du collecteur d’admission”, souligne dans le communiqué.

Autrement dit, les conditions permettant la mise en œuvre de la garantie n’étaient pas respectées (eau claire utilisée au lieu du liquide de refroidissement, filtration non conforme, absence d’alerte émise lors du constat de la fuite).

D’autres pannes citées dans le rapport, explique le fournisseur, sont survenues après la garantie de 6 000 heures de marche. C’est le cas du KD1100 KVA de Kangaba dont la panne est survenue après plus de 1 000 heures de marche du groupe. “ Ici, le réglage des soupapes par les techniciens de EDM-SA a entrainé l’arrêt du groupe électrogène. Et malgré, l’épuisement de la garantie, Somadine-SARL a mis à la disposition d’EDM un groupe de secours D830 neuf installé par ses soins pour témoigner de son accompagnement avant que les dispositions ne soient prises pour la réparation du KD1100 KVA. D’autre part, il a été constaté, par nos soins, l’utilisation de pièces de rechanges d’autres marques sur nos groupes”.

Toutefois, la Société dit avoir écrit à maintes reprises à EDM-SA avec ampliations au ministre de l’époque pour proposer en vain ses services pour l’entretien des groupes fournis par ses soins. Sans succès !

“Il faut noter qu’en trois années de partenariat, notre entreprise a fourni, installé et mis en service, pour EDM-SA, une cinquantaine de groupes électrogènes dans la presque totalité des centres isolés de l’EDM-SA, de Diboli à Kidal, et cela dans le strict respect des clauses des cahiers de charge dans l’exécution des contrats, sans jamais demander une quelconque avance de démarrage“.

La Somadine-SARL qui s’inscrit dans une démarche qualité et de transparence, est prête à mettre à la disposition du Vérificateur Général les documents étayant ses déclarations, tout en contestant le document, notamment pour les parties qui la concerne. Elle précise qu’au-delà, d’une simple entreprise commerciale, la Somadine-SARL est une entreprise qui incarne des valeurs d’honnêteté, de dignité et surtout d’honneur. Ce qui est attesté par tous ses partenaires. Elle rappelle qu’à ce jour, l’EDM-SA lui doit plusieurs centaines de millions de FCFA, malgré l’exécution correcte des différents marchés et dans les délais et conditions contractuels.

“La Somadine-SARL tient surtout à remercier ses partenaires et ses nombreux clients pour leur confiance et leur accompagnement constants”, a tenu à préciser la directrice générale de Somadine-SARL.

Comme on le voit, c’est une pierre qui est jetée dans le jardin d’EDM-SA et du Bureau du Vérificateur général. La première, cherchant coûte que coûte à sauver sa tête, laisse prospérer les contrevérités pour atténuer ses incapacités. Le second ignore le principe du contradictoire. Ce qui ne participe guère à la manifestation de la vérité. Il y a bel et bien anguille sous roche.

