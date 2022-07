« Je m’emploierai également à la réduction du train de vie de l’Etat : d’ores et déjà, j’ai décidé d’allouer les 2/3 du fonds de souveraineté du président, soit 1.800.000.000 Fcfa aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour favoriser l’accès à l’eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. Face à ces impératifs aucune couche et aucun groupe ne sera écarté car le Mali a besoin de chacun et de tous ». Tel a été l’engagement pris par le Président de la transition lors de sa prestation de serment le 07 juin 2021. Depuis, force est de constater que cet engagement tenu au fil du temps. Après avoir réalisé de nombreux forages, des dons en nature, des équipements, matériels divers, voici que le chef d’Etat se dirige vers les structures sanitaires de l’intérieur du pays en leur offrant des matériels et équipements qui vont nettement améliorer les conditions de travail des agents sanitaires et la fourniture des soins de services sanitaires de qualité aux populations.

Le mercredi, 20 juillet 2022, a débuté une série de donations d’équipements et de matériels de santé à diverses structures sanitaires à l’intérieurs du pays. Ce jour, c’était la région de Kayes qui accueillait la délégation présidentielle chargée des œuvres sociales conduite par colonel Assan Badiallo, conseillère spéciale du Président de la Transition. L’hôpital Régional « Fousseyni Daou » de Kayes, les centres de santé de référence de Kayes, Bafoulabé, Diéma, Nioro, Kita, Kégniéba, Oussoubidiagna, Séféto, ont été les heureux bénéficiaires de cette remise d’équipements et de matériels sanitaires. Aussi les Centres de santé Communautaires de Koniakari et Sandaré figurent dans la liste des bénéficiaires. Ces équipements sont composés entre autres, de tables d’accouchements, gynécologique, d’autoclaves, de moniteurs multiparamétrique, d’appareils d’échographie, d’anesthésie, d’équipements informatiques et autres. Ils sont destinés aux structures sanitaires, civiles et militaires de tout le pays, à tous les niveaux de la pyramide. L’objectif est d’atténuer la souffrance des populations et par la même occasion offrir un meilleur cadre de travail aux personnels soignants, a précisé Colonel Assa Badiallo TOURE. Le Commandant Adama BAMBA, représentant le Gouverneur de la première Région, a remercié le président de la Transition, au nom des populations de la Cité des rails, pour tous ses efforts à leur endroit. Le Colonel Assa Badiallo TOURE, Conseillère spéciale du Président de la Transition, a rappelé que cette remise traduit la volonté de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, d’apporter des soins de santé de qualité, abordables et accessibles à tous les Maliens. A noter que cette cérémonie de remise a été marquée par la présence qualitative des autorités administratives, politiques, municipales, des conseillers régionaux, coutumières ainsi que les responsables des services de santé de la Région.

Le jeudi 21 juillet 2022, c’était au tour des structures sanitaires de la région de Koulikoro de recevoir plusieurs matériels des mains de la conseillère Spéciale du Chef de l’État, à travers une remise symbolique. C’était en présence des responsables, chefs de services de santé et de plusieurs autres personnalités Administratives et politiques, venues exprimer leurs profondes gratitudes au Président GOITA, pour son attachement et sa solidarité envers les populations vulnérables. Pour le représentant du maire de la commune urbaine de Koulikoro, Aliou Moussa TAMBADOU, cette donation qui va rehausser le plateau technique de la santé pour le bonheur des populations d’une part et d’autre part, alléger leurs souffrances quotidiennes.De l’importance que revêt cette donation, le Gouverneur de la région, le Colonel Lamine Kapori SANOGO a saisi l’opportunité pour rappeler que les difficultés financières de ces dernières années liées au contexte sociopolitique du pays ne pouvant faire face à ce besoin à hauteur de souhait, avant de saluer et remercier le Président de la Transition, au nom des populations de la 2ème région, pour en avoir fait sa priorité. Ces matériels offerts aux Structures sanitaires de la région viennent à point nommé, a fait remarquer le porte-parole des bénéficiaires, monsieur Youssouf SAMAKÉ et serons destinés à des utilisations efficientes pour améliorer la qualité des services de soins offertes à nos populations. Une grande partie de nos préoccupations viennent d’être satisfaites a ainsi conclu, le médecin-chef de Fana représentant, porte-parole des structures bénéficiaires. Le Colonel Assan Badiallo Touré a indiqué pour sa part, que ce lot d’équipements et de matériels composés d’appareils d’échographie, de stérilisation, d’incinération, d’autoclave, de fauteuils dentaire, de tables de consultations et d’accouchement etc, ont été choisi selon les nécessités et les besoins exprimées en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement Social représenté en la circonstance par leconseiller technique, Hamadoun Aly DICKO, membre de la délégation. La conseillère Spéciale du Président a enfin saisi l’occasion pour donner l’assurance que cette donation concernera toutes les localités du pays.

Quant aux 3ème et 4ème régions, elles ont bénéficié, vendredi 22 juillet 2022, du geste patriotique du Chef de l’Etat. A en croireles Directeurs Régionaux de la Santé de Ségou et de Sikasso, ce geste du président GOITA, intervient à point nommé, et témoigne ainsi de son engagement à améliorer les conditions de travail, combien difficiles des agents de santé, d’une part et d’autre part l’accès des populations vulnérables à des soins de santé de qualité. Cette donation va atténuer les déplacements massifs des populations d’une localité à une autre dans la recherche de structures performantes, car non seulement elle concerne plusieurs établissements de santé de la région et présente à la fois des offres diverses et variées de prises en charge. Il s’agira pour nous de bien prendre soins de ces équipements afin que d’autres puissent en bénéficier dans la continuité, ont indiqué pour la plupart. Entre autres composants de la donation, il faut signaler les tables d’accouchements, d’échographies, de consultations, d’autoclaves, d’équipements de laboratoire et bien d’autres matériels performants de dernières générations. Quant aux représentants des structures bénéficiaires, notamment les secrétaires généraux des fédérations des associations des Centres de Santé Communautaires, cette symbolique remise d’important équipements sanitaires, prouve à suffisance l’attachement du Président de la Transition aux conditions de vie de ses concitoyens.

Au nom des cinq Garnisons militaires la deuxième Région militaire concernées, le médecin Modibo KANTE a soutenu que la santé n’a pas de prix. La présente donation aux établissements et structures sanitaires après les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso se poursuivront dans tout le Mali afin de minimiser les souffrances des Maliennes et maliens, a rappelé Colonel Assan Badiallo Touré, en charge de la mise en œuvre du programme des œuvres sociales du président de la Transition.

Au cours du dernier trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, notons que plusieurs équipements avaient été déjà offerts par Colonel Assimi Goïta à diverses structures sanitaires

Le 10 octobre, 04 ambulances offertes à trois hôpitaux et à un CSCOM : Hôpital « Pr Bocar Sidy SALL » de Kati, Centre hospitalier universitaire (CHU-HBD), Centre pour le développement des vaccins (CVD-Mali),Clinique périnatale Mohamed VI, CSCOM de Kolokani. Le 11 octobre 2021, Kolondiéba reçoit une ambulance. Le 15 octobre 2021, remise de lots de matériels informatiques ( 42 ordinateurs de dernières générations marque HP All in One. à des structures (03 pour la DCSSA ; 02 pour l’infirmerie de Kati ; 02 pour l’Infirmerie du Camp de gardes ; 02 pour l’Infirmerie du Camp n°1 ; 02 pour l’Infirmerie du Génie militaire ; 02 pour l’Infirmerie de la Base 101 de Senou ; 02 pour l’Infirmerie de garnison de Koulikoro ; pour l’Infirmerie de garnison de Gao ; 02 pour l’Hôpital de 2eme référence de Gao ; 02 pour l’Infirmerie de garnison de Tombouctou ; 10 pour la Maison de la Presse. Pour les structures communales de Koulouba, il faut noter que le Centre de Sante Communautaire de Koulouba a reçu 01. Du 21 au 23 octobre2021, 10 appareils de dialyse et un forage ont été offerts au Centre Hospitalier Universitaire « POINT G ». Du 1er au 03 novembre 2021, lors d’une visite effectuée dans la région de Bougouni par la délégation de colonel Assan Badiallo Diallo, 01 ambulance a été offerte au centre de santé de la ville de Bougouni.

Le 18 février 2022, au Palais de Koulouba, lors d’une cérémonie présidée par le Président de la Transition, un don constitué de matériels d’échographie, d’incinérateurs, de tables de consultations gynécologiques, de fauteuils dentaires, a été remis aux structures sanitaires militaires et civiles

​​Raymond Dembélé

