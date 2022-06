Le chef de la Transition malienne semble avoir ouvert les yeux à une bonne partie de l’opinion publique africaine pour rejeter les tares de la politique de domination néocoloniale…

– maliweb.net – Pour nombre d’observateurs africains, l’irruption sur la scène publique malienne du colonel Assimi Goïta et les prises de position souverainistes de son pouvoir sonnent un nouveau départ pour le continent africain.

« Le destin de l’Afrique se joue au Mali », ne cesse de répéter avec fierté le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, depuis plusieurs semaines. Comme pour dire que le climat sociopolitique malien est devenu la préoccupation de tout le continent africain.

En effet, la politique néocoloniale occidentale et particulièrement, celle de la France en Afrique a toujours préoccupé plus d’un membre de l’élite du continent noir. Combien d’intellectuels africains s’offusquent légitimement de la présence française dans le fonctionnement régalien de nos Etats ? Comment comprendre que la politique française soit si bruyamment dénoncée dans la marche de nos Etats et organisations régionales sur le continent ? Pourquoi nos dirigeants agissent-ils sous le désidérata des différents locataires de l’Elysée ? Quid de la politique d’exploitation et de domination à travers la coopération financière avec le franc CFA ? Voilà autant de questions, qui ont sonné la révolte sur le continent africain incitant à considérer les nouveaux pouvoirs issus des récents coups d’Etat comme des éléments décisifs de rupture avec ce système de domination et d’exploitation néocolonial.

En effet, à son arrivée au pouvoir le 18 août 2020, le Colonel Assimi Goïta s’est résolument dans une dynamique de changement d’avec les anciennes pratiques de gouvernance. Surtout que le régime défunt d’Ibrahim Boubacar Kéita avait été considéré comme celui de la préservation des intérêts français. C’est donc cette dynamique qui a conduit à la phase dite de « la rectification », la première partie de la transition, sous la conduite du duo Bah N’Daw-Moctar Ouane ayant été jugée du « IBK sans IBK ».

En outre, avec la mobilisation populaire qui a suffisamment provoqué l’affaiblissement du régime IBK, les Maliens se sont finalement inscrits dans une posture de réaffirmation de la souveraineté du peuple. Et « la rectification » a conforté cette détermination, avec des manifestations monstres affichant une hostilité ferme à la politique française non seulement au Mali, mais aussi en Afrique.

Cela conduira à la dénonciation de la présence militaire française au Mali en particulier et dans plusieurs pays africains (notamment au Sahel). S’y ajoute la tension suivie de la rupture des relations diplomatiques entre Bamako et Paris, sans oublier la résistance des autorités maliennes face aux exigences de la CEDEAO par rapport à une transition courte.

Ce point particulier a fait contagion, puisque les transitions de la Guinée et celle du Burkina Faso se sont aussi inscrites dans cette posture presque de confrontation. Et, partout sur le continent, le col Assimi Goïta est finalement apparu comme un héros pour avoir lancé une politique tenant tête à la France macronienne. En renvoyant à la maison la force Barkhane, dont les neuf ans de lutte contre le péril terroriste n’ont pas convaincu, le pouvoir d’Assimi Goïta a inspiré un certain respect. L’arrêt de la diffusion des médias français comme RFI et France 24 au Mali et l’expulsion de l’ambassadeur de France au Mali, Bamako s’est résolument inscrit dans une forme de virilité diplomatique conforme à sa détermination à s’assumer comme un pays souverain qui tient à préserver ses intérêts. Cela a suscité de nombreuses sympathies de par le monde.

En plus, en renforçant ses relations de coopération militaire et économique avec la Russie au détriment de la France néocoloniale, Bamako a fini par convaincre sur ses intentions d’opérationnaliser une nouvelle démarche, celle de la naissance d’un nouveau leadership africain. Et, pour couronner le tout, Bamako va rompre ses accords de défense avec Paris, allant jusqu’à interdire le survol de son territoire par tout aéronef militaire français. Des mesures qui ontpoussé tous les observateurs avertis à voir en le chef de la Transition malienne comme le nouveau Paul Kagamé malien.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

