Le samedi, 7 mars 2020, la Maison des Ainés de Bamako, a abrité les travaux de la première assemblée générale constitutive de l’Association Dilly Kafo. C’était sous l’œil vigilant des grandes personnalités de la Région de Nara dont Cheickna Boua Soumaré, président de l’Association pour le développement du cercle de Nara (ADECNA), Mahmoud Diall, président de l’APAD (Association pour la promotion de l’arrondissement de Dilly), ressortissants de Dilly à Bamako et autres localité s du Mali de même qu’à l’extérieur. Aux termes des travaux qui se sont tenus dans un climat apaisé et de sérénité, les congressistes, à l’unanimité, ont élu comme président de l’Association Dilly Kafo, Modibo Yaye Diallo, Consul général du Mali à Doula au Cameroun.

Adoption du statut et règlement intérieur de Dilly Kafo, élection des membres des organes après propositions, désignation des membres d’honneur ; fondateurs, bienfaiteurs ; de droit de Dilly Kafo ; remise de diplômes d’honneur aux membres fondateurs de l’APAD ; remise des diplômes de reconnaissance aux associations membres de Dilly Kafo ; élection du nouveau bureau de l’association de Dilly Kafo, ont été entre autres temps forts de cette journée capital pour le cercle de Dilly, situé au cœur de la novelle région de Nara, avec une superficie de 4765Km2, comptant 59913 habitants, composé de 68 villages et 54 hameaux, comprenant cinq ethnies (peulhs, bambaras, soninkés, guérrigua, Maures ), et vivant de l’agriculture, de l’élelvage et du commerce.

Née de la fusion de cinq associations de Dilly: l’Association des ressortissants de Kolon Arko ; l’association des ressortissants du Guerga-Arg ; association des Jeunes du Kolon-ajrko ; association Dilly Kounkanko-ADK ; association pour le développement de Dilly ADD, l’ Association Dilly Kafo a comme mission sur chaque membre selon son règlement intérieur, de contribuer au développement économique, social et culturel de la Commune de Dilly, travers la préservation de la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la protection des droits humains.

L’association Dilly Kafo, poursuit le règlement intérieur, a comme objectifs de rassembler tous les ressortissants de la Commune, sans distinction ethnique, confessionnelle, sociale et de sexe ; promouvoir la paix et l’entente, entre les populations du cercle ; mener des actions pour la protection et l’amélioration, du cadre de vie de la population, surtout des couches vulnérables (enfants, femmes, personnes âgées et des personnes en situation de handicap) ; promouvoir l’épargne et le crédit en milieu rural et drainer l’épargne des populations de la commune et des émigrés (diaspora), aux fins d’investissements; collaborer de manière positive avec les autres communes du cercle/ région de Nara et les partenaires techniques et financiers, dans le but de la recherche des financements pour la formation des populations à la base, et pour la prise en charge de projets de développement.

Un nouveau bureau comprenant une vingtaine de membres a été élu par les congressistes et est dirigé par Modibo Yaye Diallo. Il a comme secrétaire général Djaliba Séckou Bah et comme chargé de communication Modibo Koureichi.

Cheickna Boua Soumaré, président de l’ADECNA, s’est réjouit de la conjugaison des efforts, d’énergies, expériences de la vie associative des populations de Dilly, de s’unir comme un seul homme, pour aller dans la même direction, pour le développement économique, social et culturel de Dilly, pour la paix, la sécurité, la solidarité. Dilly Kafo, dit-il, a pour but d’impulser le développement dans le cercle de Dilly.

Mahmoud Diall, ancien président de l’APAD, a abondé dans le même sens que le président de l’Adecna : se donner la main pour développer la région de Nara.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :