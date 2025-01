11 janvier 1944-11 janvier 2025. Cela fait exactement 81 ans de la présentation du Manifeste de l’indépendance du Maroc, qui marque une épopée glorieuse dans les annales de la lutte nationale pour la libération et le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Et cet événement vient d’être célébré par l’ambassade du Maroc à Bamako à travers une cérémonie à la chancellerie, présidée par le chargé d’affaires Abdelilah El Qaisy, le samedi 11 janvier dernier, en présence de nombreux invités de marque ainsi que la communauté marocaine. Commémorée par le peuple marocain, et à sa tête la famille du mouvement national, de la résistance et de l’Armée de libération, cette épopée grandement symbolique fut l’une des illustrations de la parfaite symbiose entre le glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain, en faveur de la libération du pays du joug de colonialisme et la préservation de la dignité nationale.

cette occasion le chargé d’affaires a indiqué avec “une immense ferté que nous nous retrouvons aujourd’hui, 11 janvier 2025, pour célébrer ensemble dans la joie et avec un sentiment de fierté et de mobilisation nationale sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 81e anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance qui marque une épopée glorieuse dans les annales de la lutte nationale pour la libération et le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc”. Il a encore suivi que “la célébration de cet événement historique est une opportunité de rappeler aux jeunes générations, près de plusieurs décennies après, les étapes par lesquelles est passé le processus d’indépendance de notre pays et mettre en valeur les sacrifices des femmes et des hommes pour la libération de la patrie”.

Par ailleurs, le diplomate marocain a tenu à rappeler les bienfaits de cette date mémorable pour le peuple marocain et la signification du 11 janvier 1944, qui symbolise l’attachement des marocains à leur histoire de libération et de reconnaissance d’énormes sacrifices consentis par le glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain.

Cet anniversaire, précisera-t-il, “interpelle nos jeunes générations et symbolise également les hautes valeurs du réveil national et la forte symbiose entre Trône et le peuple pour défendre les constantes de la nation et entrevoir l’avenir avec confiance”.

Le Manifeste du 11 janvier 1944 était un message exprimant le refus des Marocains de continuer sous la tutelle du colonisateur et symbolisant le vœu de la nation de redresser le cours de l’histoire.

Et depuis cette date, le chargé d’affaires Abdelilah El Qaisy a précisé que “le Royaume du Maroc n’a cessé d’enregistrer victoire après victoire sur tous les fronts notamment les grandes réalisations à tous les niveaux.

Aujourd’hui, soulignera-t-il, “plus de 120 pays y compris les grandes puissances et des pays frères et amis reconnaissent la marocanité du Sahara avec l’ouverture d’une trentaine de consulats à Dakhla et à Lâayoune. C’est dire que le Sahara connait aujourd’hui un développement sans précédent à tous les niveaux”. Les projets réalisés dans ces provinces sahariens en témoignent largement.

Aussi, l’occasion était bonne, pour le diplomate marocain, pour citer les initiatives royales visant à hisser le Royaume du Maroc au rang des nations respectées. A ce titre, il a mis en relief l’initiative Atlantique qui permettra l’accès des pays du Sahel enclavés à la façade atlantique et aussi le méga projet du gazoduc atlantique Afrique qui constitue un vecteur de développement durable pour l’Afrique. Ce projet, dira-t-il, de nature à créer une zone de prospérité partagée dans toute la zone ouest-africaine.

Pour conclure, il a rappelé que “Sa Majesté le Roi, que Dieu l’Assiste, n’a cessé de promouvoir une politique africaine d’appartenance résolument afro-optimiste, centrée sur l’humain et tournée vers les réponses africaines aux défis”.

L’un des temps forts de cette célébration a été la projection d’un film sur le mouvement pour l’indépendance du Royaume du Maroc.

Parmi les témoignages des invités de cette célébration, Alhousseyni Diakité, membre de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et membre du Haut conseil islamique du Mali, a tenu à préciser qu’il est fier du Maroc au regard de l’attachement du peuple marocain à son histoire, surtout celle du processus de l’obtention de son indépendance. Il a ajouté que “ceux qui voyagent au Maroc ne peuvent que constater le développement extraordinaire réalisé dans tous les domaines. Ils verront également à quel point les Marocains sont hospitaliers”.

Pour Mme IIham Ait Addi Dienta, “la présentation du Manifeste de l’indépendance du Maroc est un événement historique marquant, qui a eu lieu le 11 janvier 1944.

L’importance de ce manifeste réside dans le fait qu’il a formalisé la revendication nationale pour l’indépendance et a catalysé le mouvement nationaliste marocain. Cet acte a également galvanisé l’opinion publique et renforcé le sentiment d’identité nationale, devenant un point de ralliement pour les efforts ultérieurs qui ont finalement abouti à l’indépendance du Maroc.

Célébrer le 81e anniversaire de la présentation du Manifeste en 2025 dans les locaux de la chancellerie marocaine à Bamako au Mali constitue une occasion de rendre hommage aux efforts et au courage des acteurs de cette époque ainsi qu’à la relation forte qui lie le trône et le peuple marocain”.

C’était en la faveur d’une cérémonie, tenue le samedi 11 janvier 2025, à la chancellerie en présence de plusieurs invités de marque et de la communauté marocaine au Mali parmi lesquels figuraient les représentants de l’Association amitié Mali-Maroc (Amama) du Conseil fédéral des adeptes de la Tariqa Tijania au Mali (Confenat) ainsi que l’Association malienne des anciens stagiaires et étudiants au Maroc (Amasem)…

El Hadj A.B. HAIDARA

