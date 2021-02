Depuis le mois de janvier dernier, l’association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections (AMRTPE) est à pied œuvre pour sensibiliser les populations maliennes pour les futures élections. A travers différents ateliers organisés sur l’engagement citoyen lié au processus électoral au Mali, l’AMRTPE ambitionne de relever le taux de participation des prochaines élections qui se tiendront dans notre pays.

Dans sa mouvance, elle a déjà sillonné les régions de Kidal, Taoudéni, Tombouctou, Kayes, Gao, Sikasso, Ségou, Koulikoro, et compte se rendre dans toutes les autres régions du Mali. Une véritable campagne d’information et de sensibilisation sur les enjeux des élections paisibles et crédibles gages de toute stabilité et émergence.

Pour rappel l’AMRTPE bénéficie de l’accompagnement financier de la Minusma à travers la Division des Affaires électorales et du Ministère territorial et de la décentralisation, aussi le projet d’appui à l’engagement citoyen lié au processus électoral au Mali cherche à faciliter aux populations une meilleure compréhension des concepts ayant traits aux élections, l’importance de l’engagement citoyen mais surtout son principal objectif est de susciter l’engouement autour des futures élections pour rehausser le taux de participations.

Pour gagner ce pari, l’AMRTPE mène une véritable campagne de sensibilisation auprès de la société civile, des femmes, des jeunes et partis politique afin qu’ils s’approprient du processus électoral pour des élections crédibles, transparentes et paisibles au Mali. Et pour le président de l’AMRTPE-Mali, Bissiri Coulibaly, ceci ne peut se faire sans l’engagement citoyen de l’ensemble des fils du pays. Lors de ces différentes sessions organisées, l’AMRTPE a également trouvé opportune d’informer ses participants sur le processus de transition, le processus de révision de la fiche électorale, les fichiers électoraux ainsi que les missions des organes de gestion des élections.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

