Projet «Femme, Transition et élection au Mali» : Pour une meilleure participation des femmes à la vie politique

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Femme, Transition et élection au Mali, Arbres à Palabres : quand les femmes du Mali prennent la parole pour une participation accrue des maliennes à la vie politique et au processus électoral», A.C/Conseil a organisé un atelier de sensibilisation et de plaidoyer au profit des communicateurs sur les enjeux de la participation des femmes à la vie politique et aux réformes électorales.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la campagne de mobilisation sociale et d’interpellation politique des décideurs nationaux pour la mise en œuvre effective des engagements et textes en faveur de la participation des femmes à la vie politique, publique et aux réformes politiques et institutionnelles en cours.

L’objet était de sensibiliser les blogueurs, journalistes, autorités coutumières et religieuses, communicateurs traditionnels, sur les enjeux de la participation politique des femmes au processus électoral, à travers la vulgarisation d’une part de la Loi n°052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives et, d’autre part, de la nouvelle loi électorale.

Au cours de cette journée de sensibilisation, l’ancienne ministre Mme Gakou Salimata Fofana, la coordinatrice du Projet Nahan Magassouba et Siaka Diamoutènè sont intervenus pour édifier les participants sur l’objectif de ce projet ainsi que le rôle des médias, des communicateurs traditionnels dans la vulgarisation de la loi électorale, le processus et calendrier électoral, les réformes en cours relatives aux élections.

Le projet «Femme, Transition et élection au Mali : Arbres à Palabres : quand les femmes du Mali prennent la parole pour une participation accrue des maliennes à la vie politique et au processus électoral», vise à garantir une meilleure participation politique des Maliennes dans la gestion pour l’équité et l’égalité au Mali dans un contexte de crise.

Bintou DIARRA

