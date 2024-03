Propagation des fausses informations et des messages de haine : Mobiliser une pluralité de jeunes influenceurs à travers le Projet Fokaben (Trouvons une solution)

Search For Common Ground, en collaboration avec ses partenaires, a organisé, jeudi, le lancement officiel couplé à la conférence nationale du projet « Fokaben » (Trouvons une solution). C’est une initiative visant à mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali. C’était sous l’égide du secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alkaïdi Amar Touré.

Initié par Search For Common Ground et financé par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix à hauteur de deux millions de dollars, le projet « Fokaben » (trouvons une solution) vise à mobiliser une pluralité de jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à la participation active de la jeunesse dans l’espace civique au Mali.

D’une durée de 24 mois, il est mis en œuvre par le site Le Jalon et l’Association des Blogueurs du Mali (ABM) et couvre les régions de Kayes, Nioro du Sahel, Mopti, Bandiagara, Gao et le district de Bamako.

« Le projet Fokaben est une initiative audacieuse et cruciale dans la lutte collective que Search for Common Ground mène contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali », a rappelé son Directeur des Programmes et de la Qualité, Abdramane Traoré.

À l’en croire, Search for Common Ground, en collaboration avec ses partenaires, s’engage à mobiliser les jeunes influenceurs pour promouvoir la vérité, la paix, et la cohésion sociale à travers les plateformes numériques. « La tâche qui nous attend est immense, mais notre détermination est sans faille », a-t-il insisté.

L’organisation Search est convaincue que les jeunes, en tant que principaux utilisateurs des réseaux sociaux, ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la désinformation et la promotion de la paix.

Le Projet Fokaben est une approche plus large de Serach en matière de Digital Peacebulding en capitalisant sur le forum de Bamako sur le Numérique. C’est ce qu’a souligné le Manager du projet Fokaben, Bakary Koumaré, qui a mis l’accent sur les objectifs spécifiques du projet. Plusieurs activités seront organisées dans le cadre du projet dont les sessions de formation et de coaching à l’endroit des professionnels de médias.

Le projet tient compte du contexte social, culturel et sécuritaire du Mali

« Le projet Fokaben a été initié en 2022 dans le cadre de la fenêtre annuelle du Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix », a rappelé Antoine Archange, représentant des bailleurs de fonds. « Le projet tient compte du contexte social, culturel et sécuritaire du Mali », a souligné le secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alkaïdi Amar Touré. La tutelle du projet est assurée par le département de la communication.

Au nom des partenaires de mise en œuvre (le site Le Jalon et l’Association des Blogueurs du Mali), Sidi Dao a indiqué que le projet cible la franche jeune de la population. Il vise à outiller 120 jeunes dans les localités cibles du projet dans la lutte contre la propagation des fausses informations et des messages de haine. Il a salué les partenaires pour la confiance placée en eux dans la mise en œuvre du projet.

Cette cérémonie de lancement couplée à la conférence nationale du projet « Fokaben » a été marquée par l’organisation de deux panels. Le premier panel portait sur le thème : « L’intégration du genre dans les activités numériques au Mali : Où en sommes-nous ? Quels sont les challenges ? Quelles sont les perspectives ? » ; et le second sur « Utilisation des réseaux sociaux : les jeunes comme vecteur de cohésion sociale au Mali ».

Il convient de noter que Search for Common Ground est une organisation internationale qui œuvre dans la transformation des conflits depuis 1982 à travers le monde et depuis 2014 au Mali. Elle a pour objectif de « transformer la manière dont le monde gère les conflits en écartant les approches de confrontation et en privilégiant la recherche commune de solution ».

Abdrahamane SISSOKO

